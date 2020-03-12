Külliye'de 'Korona' tedbirleri

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katılacak. Koronavirüse karşı Türkiye'de alınan tedbirlerin değerlendirileceği toplantıda ayrıca kamu kurumlarında çalışanların yurtdışı seyahatlerinin zorunlu haller dışında ertelenmesi, üniversitelerde eğitimin uzaktan yapılması, okullarda tatil, maçlarda, sınır kapılarında alınacak tüm önlemler masaya yatırılacak. Okulların önlem amacıyla tatil edilmesi önerisinin yanı sıra koronavirüsün ticarete ve ekonomiye etkileri de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de koronavirüse karşı ek önlemler alınıyor. Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu ay sonuna kadar toplu katılımlı program düzenlenmemesi gündeme gelirken, bu çerçevede ilk olarak bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iyilik ödülleri programı iptal edildi. Külliye içindeki kütüphane, camii ve ana binalarda da özel ilaçlamalar rutin olarak yapılmaya başlandı. Dezenfektan ve antibakteriyel özel sıvılarla tüm binalarda önlemler alınıyor. Ayrıca ziyaretçiler için de termal kamera kurulacağı belirtiliyor.