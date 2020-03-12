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Mazeretsiz göreve gelmeyen himetli memuriyetten çıkarlıdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde hizmetli kadrosunda görev yapan H.D. 20 gün göreve gelmediği tespit edilerek, hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verildi.
 12 Mart 2020 10:16
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Mazeretsiz göreve gelmeyen himetli memuriyetten çıkarlıdı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde hizmetli kadrosunda görev yapan H.D. 20 gün göreve gelmediği tespit edilerek, hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası verildi. Verilen karar, adı geçen memurun tebliğ yapılamadığından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gazete ilanıyla ilanen tebliğ yapıldı.

Konuya ilişkin YÖK'ün tebliği:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

H.D.'nın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde hizmetli kadrosunda görev yapmakta iken, izinsiz ve mazeretsiz göreve gelmemek suretiyle "Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla, Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucunda adı geçenin "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklif, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.01.2020 tarihli toplantısında görüşülmüş olup alınan 2020/12 sayılı karar ile kabul edilmiştir.

Ancak H.D. , Üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle bilinen en son adreslerine tebligat yapılamadığı ve tebligata elverişli adresi de tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereği, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.01.2020 tarihli toplantısında alınan 2020/12 sayılı kararla; Hüseyin Dural'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125.maddesinin E bendinin (d) alt bendi uyarınca "Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-c maddesi uyarınca kabulüne karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Memurlar.Net
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