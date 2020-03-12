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Gençler ÖSYM sınav ücretinden şikayetçi

Kamu Denetçiliği kurumuna geçtüiğmiiz yıl yapılan şikayetler arasında ilk sırayı ÖSYM sınav ücretleri aldı
 12 Mart 2020 10:17
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Gençler ÖSYM sınav ücretinden şikayetçi

Kamu Denetçiliği kurumuna geçtüiğmiiz yıl yapılan şikayetler arasında ilk sırayı ÖSYM sınav ücretleri aldı

ÖSYM online ödeme sisteminde yaşanılan aksaklıklar sınavlarda uygulanan güvenlik tedbirleri ve KYK bursunun krediye dönüştürülmesinde gençlerde yoğun şikayet aldıklarını belirten Arif Dülger, diğer sorunları da şöyle sıraladı.

Yeminli Mali Müşavirler sınavı, Müşavirlik Sınavı, YÖK'ün denklik işlemleri, TÜBİTAK bilimsel destekleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulamaları.

Yelda Gökdağ
Akşam
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