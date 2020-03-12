Gençler ÖSYM sınav ücretinden şikayetçi
Kamu Denetçiliği kurumuna geçtüiğmiiz yıl yapılan şikayetler arasında ilk sırayı ÖSYM sınav ücretleri aldı
|12 Mart 2020 10:17
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Kamu Denetçiliği kurumuna geçtüiğmiiz yıl yapılan şikayetler arasında ilk sırayı ÖSYM sınav ücretleri aldı
ÖSYM online ödeme sisteminde yaşanılan aksaklıklar sınavlarda uygulanan güvenlik tedbirleri ve KYK bursunun krediye dönüştürülmesinde gençlerde yoğun şikayet aldıklarını belirten Arif Dülger, diğer sorunları da şöyle sıraladı.
Yeminli Mali Müşavirler sınavı, Müşavirlik Sınavı, YÖK'ün denklik işlemleri, TÜBİTAK bilimsel destekleri, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin uygulamaları.
Yelda Gökdağ
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