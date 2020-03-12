1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BES fonları son yıllardaki en iyi performansını gösterdi

TSB: Bireysel emeklilik fonları, 2019'da katılımcılarına yüzde 14,39 reel getiri sağlayarak son yıllardaki en iyi performansını gösterdi
 12 Mart 2020 10:19
Yazdır
BES fonları son yıllardaki en iyi performansını gösterdi

Bireysel emeklilik fonlarının, 2019'da katılımcılarına yüzde 14,39 reel getiri sağlayarak son yıllardaki en iyi performansını gösterdiği bildirildi.

Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım'ın 2019 yılı performansı ve sistemdeki fonların getirilerine ilişkin açıklama yapıldı.

TSB'nin Emeklilik Gözetim Merkezi verilerinden derleyerek yaptığı açıklamada, bireysel emeklilik fonlarının 2019'da katılımcılarına yüzde 14,39 reel getiri sağlayarak son yıllardaki en iyi performansını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, 2019 sonu itibarıyla BES'te; 6,9 milyon katılımcıya, devlet katkısı dahil 119,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldığı aktarılarak, "Otomatik Katılım ile sisteme katılan çalışan sayısı da 5,4 milyon oldu ve sistemde biriken 8,2 milyar TL fon tutarı ile ulusal tasarruflara katkı sağlandı. Böylece her iki sistemde toplamda 127,3 milyar TL fon büyüklüğü ile 12,2 milyon katılımcı sayısına ulaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

- Uzun vadeli getirilere odaklanılması gerekiyor

Açıklamada, emeklilikte refah düzeyinin korunmasını sağlayan uzun vadeli bir tasarruf ve yatırım sistemi olan BES'in, kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2019 verileri de, son 5 ve 10 yıllık veriler de BES fonlarının sağladığı getiriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri büyük önem taşıyor."

- 2019'da karma fon grupları yüzde 37,65 getiri sağladı

Açıklamada, 2019 yılında BES'te sunulan fonların ortalama yıllık getirisinin BIST 100 endeksi, TÜFE, döviz sepeti ve mevduat gibi araçların üzerinde gerçekleştiği, bunun yanında birçok fon türünde altın endeksinin de üzerinde getiri elde edildiği ve emeklilik yatırım fonları içinde karma fon gruplarının yüzde 37,65 ile ekonomideki gelişmelere paralel olarak geçen yıl katılımcısına en yüksek getiriyi sağlayan fon türü olduğu bildirildi.

Sistemde yalnızca 3 yıllık bir geçmişe sahip olan Otomatik Katılım'da sunulan fonların da benzer bir getiri performansı sergilediğine işaret edilen açıklamada, Otomatik Katılım'da sunulan fonların 2019 yılında ortalama yüzde 22,60'lık getiri oranı ile mevduat, TÜFE ve döviz sepeti gibi kıyas gruplarının üzerinde performans ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, TSB'nin ayrıca, BES'in faize duyarlı fonlar açısından incelendiğinde de 2019 yılında yüzde 29,9 ile katılım fonlarında da ortalama yıllık getiri ile oldukça iyi bir performans sergilediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarımda teknoloji geliştirme projelerine destek verilecek
12 Mart 2020 09:03		 Virüse karşı ticari tedbir
12 Mart 2020 08:46
Dezenfektan talebi patladı, stoklar eridi
11 Mart 2020 22:56		 'Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik'
11 Mart 2020 22:03
8 milyon liralık servet yediemin otoparkında çürüyor
11 Mart 2020 21:05		 Uzun sürecek koronavirüs salgını deflasyon riskini artırıyor
11 Mart 2020 20:49
Koronavirüs, e-ticarette hijyen ürünleri satışını artırdı
11 Mart 2020 20:43		 Onur Air'den müşterilerine ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı
11 Mart 2020 20:21
Hazine avro cinsi DİBS ihracı gerçekleştirecek
11 Mart 2020 19:11		 İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı
11 Mart 2020 14:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği
Tedbir alındı bu panik gereksiz
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
Oğlunun ve hamile eşinin katili cenazede en öndeymiş
Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!
Ahlaki çöküntü virüsten beter
Anayasa Mahkemesi sonuçları nihayet açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kamil koç'un muavin uygulamasını geri getirmesi 3
corona için alınan tedbirler 4
dedikodu 3
Contagion 2
corona virüsünü ti'ye almak 2
ramsey'nin laneti 2
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
Meridol 1
14 gün kuralı 2
11 mart 2020 bilim kurulu toplantısı 1
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam