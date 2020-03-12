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KİT personeline güvenlik soruşturması iptali 19 Martta görüşülecek

KİT personeline güvenlik soruşturması iptali 19 Martta görüşülecek
 12 Mart 2020 14:00
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KİT personeline güvenlik soruşturması iptali 19 Martta görüşülecek

Anayasa Mahkemesi 19 Mart gündemini açıkladı. 15 adet Kanun ve Kararnameye karşı açılan davaları görüşecek olan Mahkemenin önündeki konulardan biri de 399 sayılı KHK'nın 7. Maddesinin f bendinde yer alan "(Ek: 2/1/2017-KHK-680/84 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/82 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak," hükmünün iptali dosyası. Daha önce 657 sayılı Kanunun 48/A-8 maddesini iptal eden Mahkemenin son verdiği kararlar dikkate alındığında iptal edileceği yönünde beklenti bulunmaktadır.

Mahkemenin görüşeceği konulardan biri de 2020 yılı Bütçesinin bazı maddeleri için açılan iptal davasıdır.

Türk Ceza Kanununun Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak başlıklı 191. Maddesinin 10 uncu fıkrasında yer alan "(Ek: 27/3/2015-6638/12 md.) Birinci fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır" hükmü de mahkemenin görüşeceği konular arasında.
Memurlar.Net - Özel

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