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AK Parti'den koronavirüs önlemi

AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı
 12 Mart 2020 10:36
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AK Parti'den koronavirüs önlemi

SİNAN USLU - AK Parti'de, grup toplantılarına yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararlaştırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Türkiye'de 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından bazı tedbirler aldı. Bu kapsamda TBMM kampüsüne ve grup toplantılarına, yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi kararı verildi.

Grup toplantılarının sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması ve TBMM Üyeler Lokantası'na milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi kararlaştırıldı.

Milletvekillerinden, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.
Anadolu Ajansı
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