1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Kadir Özkaya seçildi
 12 Mart 2020 10:47
Yazdır
AYM Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca, Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine üye Kadir Özkaya getirildi.

Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak.

- Özgeçmişi

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu.

İdari yargı hakimlik stajının ardından 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Ardından Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Kadir Özkaya, bu görevi yürütmekte iken 2011'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anayasa Mahkemesi sonuçları nihayet açıkladı
12 Mart 2020 09:31		 AYM, 'off-shore' hesabına aktarılan parayı almaya çalışanı haklı buldu
11 Mart 2020 11:57
Savcı, gazetenin resmi ilanlarını kestirmişti, AYM hak ihlali var dedi
11 Mart 2020 10:50		 21 yılda bitmeyen dava için 52 bin lira tazminat ödenecek
10 Mart 2020 16:09
Anayasa Mahkemesi gözden mi kaçırdı?
10 Mart 2020 10:00		 AYM, 'OHAL Komisyonu ilave tedbirlere bakmalı' dedi
10 Mart 2020 08:11
AYM'den Soma'daki maden faciası için hak ihlali kararı
09 Mart 2020 18:35		 Soma'da kamu görevlilerine soruşturma izni verilmemesi ihlal sayıldı
09 Mart 2020 11:42
Yargıtayda AYM üyeliği için yarın seçim yapılacak
02 Mart 2020 11:51		 Anayasa Mahkemesi 45 bireysel başvuruyu karara bağladı
01 Mart 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - 'Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere'12:19 - Korgeneral'e 12 yıl hapis verilmişti, Yargıtay bozunca beraat kararı verildi12:15 - YÖK Başkanı: Meselenin tatile indirgenmesi doğru değil!12:15 - Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı ocakta azaldı12:04 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor12:03 - Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi12:01 - Barış Pınarı Harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:57 - Juventus'da Cristiano Ronaldo depremi!11:54 - Otizmli öğrenciyi darp eden öğretmene hukuk mücadelesi11:44 - 'Satranç sayesinde odaklanma kabiliyeti kazandım'
11:34 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı11:31 - Sığınmacıların arasına giren PKK'lı ile FETÖ'cü terörist yakalandı11:30 - Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor11:29 - Kolonya üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor11:26 - Çin'den şaşırtıcı haberler: Vaka sayısında ciddi düşüşler var11:17 - Gençler ÖSYM sınav ücretinden şikayetçi11:16 - Gram altın 329 lira seviyelerinde11:16 - Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Tedbir alındı bu panik gereksiz
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak
Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 3
mircea lucescu 1
okulların tatil edilmesi 5
jan oblak 2
corona 2
kadınlar günü mesajları 2
trendyol'un makarnayı 16 liraya satması 3
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
bütçe hakkı 2
corona virüsü 7
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam