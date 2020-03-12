1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan yolculara koronavirüs önlemi mektubu

"Filomuzda bulunan tüm uçaklar, uçuşları sonrasında ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir"
 12 Mart 2020 10:53
Yazdır
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı'dan yolculara koronavirüs önlemi mektubu

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Miles&Smiles üyelerine gönderdiği mektupta seyahat güvenliği, yolcu sağlığına verdikleri önemi ve aldıkları tedbirleri anlattı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Aycı, Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı elektronik mektupta THY olarak en büyük önceliklerinin yolcularının ve ekiplerinin güvenliği ile sağlığı olduğunu belirtti.

Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren THY'nin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirdiğini ve ve gerekli tüm ek önlemleri aldığını vurgulayan Aycı mektubunda, "Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları ve uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte, tüm battaniyeler, bezler, koltuk başlığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Çin, Iran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya olan tüm tarifeli uçuşların durdurulduğunu kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Aycı, şunları kaydetti:

"Uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarımızın kabinleri, uçuş öncesi ve sonrası yolcularımızı taşıyan otobüslerimizin içleri, yolcu salonlarımız ve biletleme alanlarımız detaylı bir temizleme sürecinden geçmektedir. Bu süreç, aralarında Kovid-19 olarak bilinen yeni koronavirusun de bulunduğu virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektan buharlama işlemini de içermektedir. Uçuş sırasında, kabinin içindeki hava, hastane standartlarındaki Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri (HEPA) sistemleriyle sürekli olarak temizlenmektedir. Kabindeki hava saatte 15 ila 30 kez tamamen tazelenirken havadaki toz parçacıkları ile bilinen tüm bakteri ve virüsler filtrelenir. Bu işlemle kabinde mümkün olan en iyi hava kalitesi elde edilir. Tüm uçaklarımızda bulunan yüksek kaliteli temizlik malzemelerine ek olarak, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Malezya, Singapur ve Tayland uçuşlarımızda lavabolarda tıbbi dezenfektanlar yolcularımızın hizmetindedir. Tüm Türk Hava Yolları ekipleri hastalık durumlarının idaresi hususunda bilgili ve eğitimli olup, herhangi bir tıbbi acil durumda sizlere yardımcı olmaya hazırdır."

Mektubunda Kovid-19 salgınının, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz ettiğini anlatan Aycı, THY'nin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olduğunu, aldığı önlemleri, yolcularının havada ve yerdeki güvenliği ile sağlığını güvence altına almak için geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere'
12 Mart 2020 12:35		 YÖK Başkanı: Meselenin tatile indirgenmesi doğru değil!
12 Mart 2020 12:15
Gençler ÖSYM sınav ücretinden şikayetçi
12 Mart 2020 11:17		 Koronavirüs tedbirleri kapsamında sığınmacılara sağlık taraması yapılıyor
12 Mart 2020 11:14
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
12 Mart 2020 11:10		 İBB'den corona virüs önlemi: Etkinlikler iptal
12 Mart 2020 10:50
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
12 Mart 2020 10:12		 Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak
12 Mart 2020 10:05
Külliye'de 'Korona' tedbirleri
12 Mart 2020 09:53		 TFF ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği
11 Mart 2020 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - 'Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere'12:19 - Korgeneral'e 12 yıl hapis verilmişti, Yargıtay bozunca beraat kararı verildi12:15 - YÖK Başkanı: Meselenin tatile indirgenmesi doğru değil!12:15 - Bireysel kredi borcundan takibe alınanların sayısı ocakta azaldı12:04 - Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor12:03 - Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi12:01 - Barış Pınarı Harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:57 - Juventus'da Cristiano Ronaldo depremi!11:54 - Otizmli öğrenciyi darp eden öğretmene hukuk mücadelesi11:44 - 'Satranç sayesinde odaklanma kabiliyeti kazandım'
11:34 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı11:31 - Sığınmacıların arasına giren PKK'lı ile FETÖ'cü terörist yakalandı11:30 - Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor11:29 - Kolonya üreticileri siparişleri yetiştirmeye çalışıyor11:26 - Çin'den şaşırtıcı haberler: Vaka sayısında ciddi düşüşler var11:17 - Gençler ÖSYM sınav ücretinden şikayetçi11:16 - Gram altın 329 lira seviyelerinde11:16 - Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Tedbir alındı bu panik gereksiz
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak
Profesörlere ne oluyor? 7 ayda 4 intihar!
Uzman erbaşlardan, zati demirbaş tabanca hakkı için ön başvuru alınacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15.03.2020 trabzonspor vs başakşehir maçı 3
mircea lucescu 1
okulların tatil edilmesi 5
jan oblak 2
corona 2
kadınlar günü mesajları 2
trendyol'un makarnayı 16 liraya satması 3
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
bütçe hakkı 2
corona virüsü 7
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam