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Gram altın 329 lira seviyelerinde

Gram altın 328,8 lira, çeyrek altın 534 lira ve Cumhuriyet altını 2.184 liradan işlem görüyor
 12 Mart 2020 11:16
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Gram altın 329 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 328,8 liradan alıcı buluyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüş sebebiyle yatay seyreden gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 326,4 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 328,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 534 lira, Cumhuriyet altını da 2.184 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.639 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 1.633 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmaya yönelmiş olabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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