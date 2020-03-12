Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
|12 Mart 2020 11:34
|Yazdır
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, avukat M.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli M.B, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da etkin pişmanlıktan faydalanan iki FETÖ sanığına üçer yıl hapis
12 Mart 2020 12:37
|Barış Pınarı Harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12 Mart 2020 12:01
|Sığınmacıların arasına giren PKK'lı ile FETÖ'cü terörist yakalandı
12 Mart 2020 11:31
|Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12 Mart 2020 09:02
|FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
12 Mart 2020 08:09
|'Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda'
12 Mart 2020 04:37
|İçişleri Bakanlığı: 3 terörist teslim oldu
11 Mart 2020 19:56
|Akıncı Üssü davası sanığı 'kumpas' savunması yaptı
11 Mart 2020 19:51
|4 ilde terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 kişi gözaltında
11 Mart 2020 19:47
|FETÖ sanığı eski öğretmene 10 yıl hapis cezası
11 Mart 2020 19:19