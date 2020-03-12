Barış Pınarı Harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde TSK unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|12 Mart 2020 12:01
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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