YÖK Başkanı: Meselenin tatile indirgenmesi doğru değil!
YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelere ara verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım" dedi.
|12 Mart 2020 12:15
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