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Korgeneral'e 12 yıl hapis verilmişti, Yargıtay bozunca beraat kararı verildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada verilen cezanın Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozularak tahliye edilmesinin ardından yeniden yargılanan eski 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz, 4 ayrı suçtan beraat etti
 12 Mart 2020 12:19
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Korgeneral'e 12 yıl hapis verilmişti, Yargıtay bozunca beraat kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada yeniden yargılanan dönemin 7. Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz'ın, 4 ayrı suçtan beraatine karar verildi.

Darbecilerin sözde atama listesinde "Diyarbakır sıkıyönetim komutanı" olarak gösterilen, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan eski Korgeneral Yılmaz'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının, Yargıtay 16. Ceza Dairesince esastan bozularak tahliyesinin ardından yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında sanık Yılmaz ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını belirten Yılmaz, üzerine isnat edilen suçlardan beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Yılmaz'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından beraatini kararlaştırdı.
Anadolu Ajansı
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