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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak, 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz
 12 Mart 2020 12:49
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili 24 vakıf üniversitesiyle daha protokol imzaladı.

Bakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Avrasya Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Toros Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi rektörleri, federasyon başkanları ve milli sporcular katıldı.

Bakan Kasapoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yaptığı konuşmaya, yakın zamanda Türk sporu için çok sevindirici tarihi bir gelişme yaşandığını ve 28 vakıf üniversitesinin katılımıyla, "Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek" temalı bir mutabakat adımı atıldığını hatırlatarak, "Bu mutabakatla milli sporcularımızın, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görmelerinin önünü açtık. Bu adım sonrasında spor camiamızdan çok olumlu geri dönüşler aldık. Bugün 28 vakıf üniversitemize ek olarak, 24 vakıf üniversitemizle daha bu mutabakata imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor." dedi.

Vakıf üniversitesini kazanan milli sporcuların bölüm farketmeksizin yüzde yüz burslu üniversite tahsilini sürdürebileceğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, okul mu, yoksa spora devam mı konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. Ve inşallah gelecekte bu örnek gençlerimizi hem profesyonel hayatlarında, hem de spor kariyerlerinde kazandıkları başarılarla çok daha önemli yerlerde göreceğiz. Mutabakatımız, milletimize, gençlerimize ve Türk sporuna hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

Sporun, sadece sportif başarı ve fiziksel aktivite olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün spor, aynı zamanda dünya ekonomisinin de sürdürülebilir niteliğe sahip bileşenlerinden biri. Sporu ele alırken, ülkemizin uluslararası platformlarda en iyi şekilde temsil edilmesinin yanında markalama, pazarlama ve turizm gibi parametreleri de hesaba katmak mecburiyetindeyiz. Spor politikalarımızın ana hedefi, sporumuzu federasyonlarıyla, kulüpleriyle, ligleriyle, müsabakalarıyla dünyanın en iyileriyle yarışır hale getirebilmektir. Bütün toplumlar için sportif başarılar ve bu başarıları gerçekleştiren sporcular, ülkeler için bir prestij kaynağıdır. Bu gerçek ışığında biz, sürdürülebilir bir sistem içerisinde nitelikli sporcular yetiştirmeyi hem bugüne, hem de geleceğe yönelik stratejik bir hamle olarak görüyoruz."

- "Sadece Yüksek öğretim seviyesinde değil"

Bakan Kasapoğlu, sporcuların eğitimlerine yönelik hayata geçirilen yeni uygulamaların sadece yükseköğretim seviyesinde olmadığını belirtti.

"Burs çalışmalarına yönelik olarak seviyeyi yükseköğretimden lise ve ortaokul seviyesine kadar indirmiş bulunuyoruz." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Özel öğretim kurumlarında, ortaokullarda ve liselerde, bundan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde başarı ortaya koymuş sporcularımız da yüzde 3 ücretsiz eğitim kontenjanı içerisinde yer alacak. Değerlendirme kriterlerine göre sporcu, başarı ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası müsabakalara göre ek puan alabilecek. Böylece, gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu sporlardan uzaklaştırmak yerine teşvik edecek. Bakanlığımız tarafından sağlanan bu önemli imkan da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi."

- "Çalışmalarımız devam ediyor"

Sporcular lehine yeni avantajlar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımıza ilave kontenjan sağlamak noktasında özel okul birliklerimizle, yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Böylelikle, her yıl yetenek taramasında başarılı olan 1000 sporcumuza, ortaokul ve lise seviyesindeki özel okullarda ücretsiz eğitim alma fırsatı getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitiminde ortaya çıkan zorlukları aşmak için sistem temelli düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Kasapoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çünkü sporcu öğrenciler kendilerine özgü ihtiyaçları olan, bu ihtiyaçlara yönelik politika geliştirilmesi gereken bir gruptur. Çift kariyer yapan sporcular, bir yandan antrenör ve spor yöneticilerinin programlarına, diğer yandan akademik takvime uymak için çabalıyor. Bu noktada okul-kulüp, antrenman, kamp ve müsabakalara katılma ile eğitim programları arasında uyumun sağlanması, bu noktada sporculara uygun çözümlerin geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Yükseköğretim Kurulu öncülüğünde ülkemiz üniversitelerinde de sporcu öğrencilere yönelik destekleyici bir eğitim süreci tasarlanması yönünde önemli adımlar atılıyor. Sporcu öğrencilerimizin her anlamda desteklenmesini Türk sporunun geleceği adına önemli bir strateji olarak gördüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum."

- "Spor kültürünü yaygınlaştıracağız"

Gençleri dinleyen ve katılımları önemseyen bir bakanlık olduklarını ifade eden Kasapoğlu, "Attığımız bütün adımları öncelikle onların istek ve taleplerini dikkate alarak şekillendiriyoruz." dedi.

Türkiye'de sporda hedeflerin belli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Spor kültürünü yaygınlaştıracağız ve her yaştan, herkesin daha fazla spor yaptığı bir Türkiye hedefimize ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bu noktada önemli adımlar atıldığını, atmaya da devam edileceğini kaydeden Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için bundan sonra önümüze çıkabilecek her engeli de aynı kararlılıkla aşacağız. 24 vakıf üniversitesiyle imzalanan 'Yüzde Yüz Sporcu Bursu Mutabakatı', sporumuz için attığımız tarihi adımlardan biridir. Ben bu vesileyle, bugün bizlerle beraber olan 24 vakıf üniversitemize, desteklerini esirgemeyen rektörlerimize bir kere daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Mutabakat metnimiz bir kez daha Türk sporu için, gençlerimiz için, milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından üniversite rektörleriyle ayrı ayrı protokolü imzaladı. Kasapoğlu, imzaların ardından törene katılan rektörler, federasyon başkanları ve milli sporcularla fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı
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