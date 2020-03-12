Tom Hanks ile eşi Rita Wilson'da korona virüs tespit edildi
ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ile eşi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildi.
|12 Mart 2020 12:57
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Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, corona virüse yakalandıklarını açıkladılar.
Ünlü oyuncu, corona testi yaptırdıkları ve sonucun pozitif çıktığı bilgisini Instagram hesabından paylaştı.
Hanks ve eşi, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.
Baz Luhrmann'ın Elvis Presley filmi için Avustralya'da olan aktör, paylaşımında şunları yazdı:
"Rita ve ben Avustralya'dayız. Kendimizi yorgun hissediyorduk, sanki soğuk algınlığı gibiydi ve bazı vücut ağrılarımız vardı. Rita'da bir miktar titreme ve hafif ateş oldu. Olması gerektiği gibi bir yol izledik ve corona testi yaptırdık. Test pozitif çıktı."
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