İHD Diyarbakır Şube eski Başkanı Bilici'ye 6 yıl 3 ay hapis
Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|12 Mart 2020 13:01
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Terör soruşturması kapsamında hakkında açılan davada yargılanan eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Bilici ve avukatları hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması yönünde görüş bildirdi.
Üzerine isnat edilen suçlamayı kabul etmeyen Bilici, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme, Bilici'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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