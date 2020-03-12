Tokai çakmakları el değiştirdi
|12 Mart 2020 13:09
|Yazdır
Gözde Girişim, Tokai çakmaklarının üreticisi Sebat Çakmak'ın satış sürecini tamamladı. Can Uluslararası Yatırım Holding ile 35 milyon TL'lik anlaşma imzalanırken, KAP'a hisse devrinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Yıldız Holding iştiraki Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2013 yılında çoğunluk hissesini aldığı Sebat Çakmak'ta hisse devir işlemi tamamlandı. Tokai marka çakmakların üretimini yapan Sebat Çakmak, Can Uluslararası Yatırım Holding'e 35 milyon TL karşılığında satıldı. Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, tamamlanan hisse devriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Türkiye'nin farklı sektörlerde yatırım yapan en büyük girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim, başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Cazip sektörlere yatırım yapan şirketimiz, zamanı geldiğinde portföyündeki şirketleri elden çıkararak paydaşlarımıza değer oluşturuyor. Sebat Çakmak'ın gelecek dönemde Can Uluslararası Yatırım Holding çatısı altında başarılarını sürdürmesini diliyoruz. Gözde Girişim satıştan elde edilen nakdi, borç ödemede kullanmayı planlıyor" dedi.
Gözde Girişim şirketlere değer katıyor
Gözde Girişim, hızlı büyüme vaad eden sektörlere yatırım yapıyor. Söz konusu şirketler, yapılan yatırımlarla büyürken, genellikle sektörünün önde gelen kurumlarına yapılan satışlarla ülke ekonomisine ve istihdama katkı da sağlanıyor. Sebat Çakmak, Gözde Girişim bünyesine katıldıktan sonra hem geniş bir tüketici kitlesine ulaştı hem de değerini her yıl artırdı. Geçen yıllarda iç pazarda çok sayıda başarıya imza atan Sebat Çakmak, Tuzla fabrikasında üretim yapıyor. "Çakar çakmaz çakan çakmak" sloganıyla tanınan şirket, 2013 yılından bugüne kadar Gözde Girişim altında faaliyetlerini sürdürüyordu. Gözde Girişim'in bünyesinde, Kümaş, Polinas, Penta, Derby gibi sektörünün lideri şirketler ve markaları bulunuyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Petrolden sonra doğalgaza indirim yapılabilir
12 Mart 2020 13:13
|10 şirketten koronavirüs sonrası sürpriz karar: Binlerce kişi evden çalışacak
12 Mart 2020 09:15
|Sanal alışveriş coştu
12 Mart 2020 08:59
|Dezenfektana yüzde 4 bin zam yapılmış!
12 Mart 2020 08:14
|Bu sefer de virüs fırsatçıları türedi
11 Mart 2020 18:55
|Ünlü piliç firmasının tesisleri icradan tek tek satılıyor
11 Mart 2020 15:03
|Koronavirüs kolonya satışlarını patlattı
11 Mart 2020 12:22
|Bırakın işi, staj yapacak yer bulunmuyor
11 Mart 2020 08:18
|Maskede vurgun sürüyor
11 Mart 2020 08:13
|Akbank da emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı
10 Mart 2020 15:19