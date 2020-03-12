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FETÖ toplantısında suçüstü yakalanan sanıklara hapis cezası

Üsküdar'da, FETÖ adına toplantı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 6 sanık, 3 yıl 1 ay ile 8 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı
 12 Mart 2020 13:19
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FETÖ toplantısında suçüstü yakalanan sanıklara hapis cezası

Üsküdar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına toplantı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanan 6 sanığın, 3 yıl 1 ay ile 8 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Ahmet İlhan, Çelebi Kayaer, Ahmet Kolakoğlu, Hüseyin Yorulmaz, Serhat Yazar ve sanık avukatları hazır bulundu. Sanık Ömer Bilgiç ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada bir önceki celse sunduğu mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, 16 Mart 2017'de gelen bir ihbarda ''Üsküdar ... adresinde FETÖ'cüler toplanıyor, darbe yapacak bunlar. Evin sahibi Çelebi Kayaer (sanık) şu an da toplanıyorlar.'' şeklinde ifadelerin yer aldığı, bunun üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediği ve sanıkların olay mahallinde bulunduğunu belirterek, sanıkların olay günü örgütsel amaç doğrultusunda buluştuklarını belirtti.

Savcılık mütalaasında, evde yapılan aramada bulunan bir siyah çanta içerisindeki kağıtta, ''Albay binbaşıya, binbaşı yüzbaşıya, yüzbaşı teğmene, teğmen başçavuşa, başçavuş askere'' yazılı bir not bulunduğu, örgütsel doküman ile bir kadın çantası içerisinde ise 3 şeffaf poşete sarılı çiğnenmiş sakız, çok sayıda kullanılmış peçete, 4 iç çamaşırı bulunduğu belirtildi.

Sanıklar hakkındaki suçlamalara yer verilen mütalaada, örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'daki hesaplarında artış olduğu, örgütsel haberleşme programlarını kullandıklarını, örgüte müzahir olan ve kapatılan sendika ve kuruluşlara üye oldukları, yine örgüte ait kurumlarda SGK kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Bu kişilerin örgüte mensup olduklarına dair tanık veya şüpheli beyanlarına yer verilen mütalaada, sanık Ömer Bilgiç'in FETÖ'nün tepe yöneticileri ile irtibatlı olduğuna dair kayıtların bulunduğu, KHK ile meslekten ihraç edildiği, sanık Ahmet İlhan'ın kayyum atanan Kaynak Dış Ticaret firmasında bir dönem sermaye ortağı olarak göründüğü, yine bir dönem Sürat Kargo Dağıtım'da şirket müdürü olarak SGK kaydının bulunduğu ve örgütün hazırladığı ''Dua listesinde'' adının olduğu belirtildi.

Sanık Çelebi Kayaer'in ise kayyum atanan Kaynak Medya AŞ'de sermaye ortağı olarak kaydının bulunduğu, örgüte müzahir firmalarda çalıştığı, örgütün üst yöneticilerinden. Ali Ursavaş ve Mustafa Özcan ile telefon ile görüştüklerine dair kayıtların bulunduğu, örgütün hazırladığı ''Dua listesinde'' adının olduğu belirtilen mütalaada, diğer sanıkların da benzer yönde örgütle ilişkili olduklarına dair delillere yer verildi.

Savcılık mütalaasına karşı son savunmasını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Bilgiç'in, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına, Bilgiç'in kaçma durumunun olması, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalması ve aldığı ceza miktarını dikkate alarak, hükmen tutuklanması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Heyet, sanıklar Ahmet İlhan, Çelebi Kayaer, Ahmet Kolakoğlu ve Hüseyin Yorulmaz'ın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının devamına karar verdi.

Sanık Serhat Yazar hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan dava açıldığı ancak eylemlerinin ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme'' suçu kapsamında kaldığını belirten heyet, sanığı bu suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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