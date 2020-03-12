Twitter'dan tüm çalışanlarına çağrı: Ofise gelmeyin
Mikro blog platformu Twitter 5 bin çalışanına gönderdiği mesajda ofislere gelmeme çağrısı yaptı, çalışanlarına evden çalışmalarını önerdi
|12 Mart 2020 13:29
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İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgını nedeniyle pek çok şirket çalışanlarına evden çalışma talimatı verdi.
BBC'de yer alan habere göre, benzer bir karar veren Twitter şirketin dünya genelindeki tüm ofislerinde çalışan kişilere bu yönde tavsiyeler içeren bir mesak gönderdi.
Dün, tüm iş seyahatlerini ve toplantıları iptal ettiğini duyuran Twitter, 5 bin çalışanına virüsün yayılmasının engellenmesi için evden çalışma tavsiyesinde bulundu.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter İnsan Kaynakları Direktörü Jennifer Christie, "Bu kararı almamızın nedeni Covid-19'un ofislerimizde yayılma olasılığını azaltmaktır" dedi.
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