Bakan Koca: 2 ay direnelim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" dedi.
|12 Mart 2020 13:45
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüse ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.
Koca, paylaşımında, "İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" ifadelerini kullandı.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli sargıda
12 Mart 2020 13:55
|Babacan'ın DEVA'sı Gelecek Partisini 1 puan geçti
12 Mart 2020 13:51
|TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz ihanette zirve noktası
12 Mart 2020 13:24
|'Nisandan itibaren toparlanma ve hızlı büyüme gerçekleşecek'
12 Mart 2020 13:04
|Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor
12 Mart 2020 11:30
|AK Parti'den koronavirüs önlemi
12 Mart 2020 10:36
|CHP kurultayına koronavirüs engeli
12 Mart 2020 09:43
|'Türkiye SİHA'da süper güç'
12 Mart 2020 09:24
|Okul tatili için son söz Erdoğan'da
12 Mart 2020 07:00
|Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşleri Hakkında Yönetmelik
12 Mart 2020 02:41