Ticaret Bakanı: Ceza Kanununu uygulayacağız
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 81 ilde eş zamanlı olarak, fiyat artışı tespit edilen maske ve gıdalarla ilgili denetimlere başladık
|12 Mart 2020 13:48
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de rastlanan Koronavirüsin ardından ülkemizdeki fırsatçıların fahiş fiyatlarla sattıkları ürünlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Pekcan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık. Fiyatları etkileme, ürünlerin yokluğuna neden olma, mal satışlarından kaçınma fiilleri TCK'ye göre suç.
''Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız''
Bunların hapse kadar cezası olacak. İnternet ortamındaki ürün fiyatları ile ilgili de gereğini yapacağız. Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız.''
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