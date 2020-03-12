Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti
|12 Mart 2020 13:52
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.
Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Kovid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi.
Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi.
Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302'ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.
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