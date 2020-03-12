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Vergi dairesine bombalı saldırı davasında karar

Ankara Çankaya'daki vergi dairesine 1 Şubat 2018'de düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili davada 8 sanık 1 yıl 3 ay ila 53 yıl 4 ay arasında hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanığın beraatına hükmedildi- Çoğu terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi firari 37 kişinin dosyası ayrıldı
 12 Mart 2020 13:54
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Vergi dairesine bombalı saldırı davasında karar

Çankaya'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 51 kişinin yargılandığı davada 8 sanık 1 yıl 3 ay ila 53 yıl 4 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Omar Hellı, Muhammed Eldibo, tutuklu sanık Mahmoud Atıyye ve avukatları katıldı. Sanıklardan Amina Chıkhmous ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video-konferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Duruşmada esasa ilişkin savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.

Son sözü sorulan sanık Chıkhmous, "Mağdur kaldım. Hiçbir şey yapmadım. Suçsuzum." şeklinde savunma yaptı.

Sanıklardan Mahmoud Atıyye ise "Ben mağdurum. Türkiye'yi çok seviyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da son sözlerinde masum olduklarını savundu.

Duruşmaya bir süre ara verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak hükmü açıkladı.

- Bir sanığa 53 yıl 4 ay hapis

Buna göre sanıklardan Mahmoud Atıyye "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 15 yıl, patlamada yaralanan iki kişiye ilişkin "kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs"ten 30 yıl, "terör faaliyeti çerçevesinde izinsiz patlayıcı madde nakletmek" suçundan da 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 53 yıl 4 ay hapse çarptırıldı ve tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Sanıklardan Amina Chıkhmous, Mohammed Sheikh Nahhal ve Abduljawad Almousa "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapse çarptırılırken, Chıkhmous'un tutukluluğunun devamına, Nahhal ve Almousa hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.

Sanık Ali Anadeni (Gassan oğlu) "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi ve hakkında yakalama emri çıkarılması kararlaştırıldı.

Sanık Reşad Kokan "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 5 yıl, Endam Gül aynı suçtan 3 yıl 9 ay, Muhammed Eldibo (Ahmed oğlu) ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Mahkumiyetine karar verilen sanıkların yargılandıkları diğer suçlardan beraatlarına karar verildi.

Haklarında kesin ve inandırıcı delil bulunmayan sanıklar Abdulmecit Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdulselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan Aldabo'nun da beraatları kararlaştırıldı.

Mahkeme PKK/KCK'nın yöneticisi konumundaki firari sanıklar Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Mehmet Sait Sürer, Sabriye İlgün, Filiz Duman, Layika Gültekin, Hülya Oran, Süleyman Şahin, Gülüzar Tural, İzzettin İnan, Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Rıza Altun, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Engin Karaaslan, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Sabri Ok, Salman Kurtulan, Güleser Törün, Mahmut Dora, İsmail Özden, Mehmet Tören, Ayfer Kordu, Menafi Bayazit, Gülüşan Eksen, Elif Yıldırım, Sultan Kocabey, Salih Müslüm Muhammed, Fehman Hüseyin, Alan Chıkhmous, Menafi Bayazit, Kevser Şaban, İbrahim oğlu Muhammed Eldibo ve Ali Anadeny'nin dosyalarının ayrılmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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