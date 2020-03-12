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Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli sargıda

Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekile yumruk attıktan sonra eli kırılan AK Partili vekil, ameliyat sonrası ilk fotoğrafını verdi.
 12 Mart 2020 13:55
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Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli sargıda

Meclis'te çıkan kavgada CHP'li vekile yumruk attıktan sonra eli kırılan AK Partili vekil, ameliyat sonrası ilk fotoğrafını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu ifadeleri nedeniyle Meclis'te tekme tokat kavga çıkmıştı.

Bu sırada CHP'li Özkoç'a yumruk atan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın eli kırılmıştı.

Ameliyat olan AK Partili Yıldız'ın eli sargıya alındı. AK Partili vekil, eli sargılı bir şekilde ilk fotoğrafını Meclis'teki odasında babasıyla birlikte verdi.

YUMRUK ÖNCESİ / SONRASI
Memurlar.Net
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