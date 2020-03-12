Real Madrid tüm sporcuları Korona virüs nedeniyle karantinaya aldı
İspanya'da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını yeni tip koronavirüs nedeniyle askıya aldı.
|12 Mart 2020 14:22
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Öte yandan, Real Madrid, bir basketbolcusunda corona virüs tespit edildiğini ve hem futbol hem de basketbol takımının karantinaya alındığını açıkladı.
La Liga corona virüs nedeniyle ertelendi
İspanya ligi La Liga, corona virüs salgını nedeniyle bir sonraki karara kadar askıya alındı.
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