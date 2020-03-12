1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakınlarına hapis

Kırşehir'de, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
 12 Mart 2020 14:36
Yazdır
DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakınlarına hapis

Kırşehir'de, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin akrabası 4 sanığa, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar A.F.A.A, S.A.A, I.Z.J.A.B. ve A.M.A.E.A, bulundukları Kayseri'deki cezaevlerinden SEGBİS sistemi aracılığıyla savunma yaptı.

Duruşmada, sanıklara Bağdadi ile yakınlıkları, operasyonda ele geçirilen cep telefonları ve hafıza kartlarında bulunan örgüt elemanlarına ait fotoğraf ve görüntülerle tanık beyanlarındaki ifadeleri soruldu.

Sanıklardan I.Z.J.A.B, Bağdadi ile aynı sülaleden olduğunu belirterek, kendisi ile hiç görüşmediğini, yaklaşık 2 yıldır Kırşehir'de yaşadığını ve örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

A.M.A.E.A. da Bağdadi'nin dayısı olduğunu ancak hiç görüşmediğini iddia etti. Evinin bahçesinde bulunan hafıza kartı ve cep telefonundaki örgüte ait görüntüler sorulan A.M.A.E.A, "Cep telefonunu Kırşehir'de ikinci el olarak aldım. İçindeki örgüt üyelerinin resimleri ve propaganda görüntülerini kimin yüklediğini bilmiyorum. İki hafıza kartını da Kırşehir'de yolda buldum. İçindekileri ben yüklemedim. Zaten bir tanesi çalışmıyordu." dedi.

S.A.A ise DEAŞ ve başka terör örgütlerinin güç kavgaları nedeniyle Irak ve Suriye'de faklı şehirlerde yaşadığını öne sürerek, "Eşim ve çocuklarımla Türkiye'ye kaçtım. Bağdadi babamın amcasının oğlu olur. Aynı aşiretteniz ama bağlantımız yok. DEAŞ'a hiç katılmadım." ifadelerini kullandı.

A.F.A.A. ise Bağdadi ile aynı sülaleden olduklarını kaydederek, örgütle herhangi bir bağlantısı olmadığını, DEAŞ zulmü nedeniyle annesi, babası ve ailesiyle Türkiye'ye kaçtığını belirterek, tanıkların kendisine iftira attığını iddia etti.

Mütalaası alınan cumhuriyet savcısı, cep telefonları ve evlerinde bulunan dijital materyallerdeki militanların ceset resimleri, silahlı örgüt propagandası içeren görüntüler ve tanık beyanları doğrultusunda sanıkların üzerilerine atılı suçlar nedeniyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkları "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kırşehir merkezli 4 ilde 16 Kasım 2019'da düzenlenen operasyonda, örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası olduğu belirtilen 25 kişi yakalanmış, sanıklardan 4'ü tutuklanmış, ikisi çocuk 21'i ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Valiliğe teslim edilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vergi dairesine bombalı saldırı davasında karar
12 Mart 2020 13:54		 FETÖ toplantısında suçüstü yakalanan sanıklara hapis cezası
12 Mart 2020 13:19
İHD Diyarbakır Şube eski Başkanı Bilici'ye 6 yıl 3 ay hapis
12 Mart 2020 13:01		 Adana'da etkin pişmanlıktan faydalanan iki FETÖ sanığına üçer yıl hapis
12 Mart 2020 12:37
Barış Pınarı Harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12 Mart 2020 12:01		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
12 Mart 2020 11:34
Sığınmacıların arasına giren PKK'lı ile FETÖ'cü terörist yakalandı
12 Mart 2020 11:31		 Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
12 Mart 2020 09:02
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
12 Mart 2020 08:09		 'Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda'
12 Mart 2020 04:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:59 - Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı15:56 - Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası karakolda bitti15:53 - Anayasa Mahkemesi'nden Demirbank hissedarlarına tazminat15:50 - Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma aldı15:42 - Rusya neden SiHA'ların başarısını inkar ediyor? İşte cevabı15:25 - CHP'den Sağlık Bakanlığı'na korona virüs teşekkürü15:21 - TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor15:20 - Kolonya satışına kota konuldu... Kişi başı 250 gram!15:17 - Bakanlıktan haksız fiyat artışlarını bildirin çağrısı15:13 - Polonya'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
15:11 - Cristiano Ronaldo karantinaya alındı15:09 - KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler15:07 - MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi15:01 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:48 - Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı14:40 - Yabancı üniversitelerle 114 projede öğrenci ve akademik personel değişimine destek14:36 - DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakınlarına hapis14:29 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Bakan Koca: 2 ay direnelim
Tedbir alındı bu panik gereksiz
Petrolden sonra doğalgaza indirim yapılabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İçimdeki mutluluk 2
bir yıldır pusuda bekleyen parti ile korona virüsü de görüldü 1
okulların tatil edilmesi 5
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 1
ense ağrısı 3
abdestli kadının emzirdiği kişiye virüs bulaşmaz 2
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 3
zencefil 4
eti cin yemek 3
trendyol'un makarnayı 16 liraya satması 3
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam