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Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
 12 Mart 2020 14:48
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Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybeden hastanın 79 yaşında bir erkek olduğuna işaret edilen açıklamada, Lübnan'da son 24 saatte yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ve bugüne kadar 66 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

- Kovid-19 salgınına karşı önlemler

Lübnan'da koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla kurum ve kuruluşlar bazı tedbirler alıyor.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Kültür Bakanlığına bağlı müze ve tarihi mekanlar ziyarete kapatılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Fertinye Uhanyan da spor kulüpleri ve kuruluşlarına gönderdiği genelgede ayın sonuna kadar tüm etkinliklere ara verilmesini istemişti.

Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines ise Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan ve diğer bazı ülkelere uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

Bu arada Lübnan Yüksek Şii İslam Konseyi Başkanı Abdulemir Kablan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle başta cuma namazı olmak üzere cemaatle namaz kılınmasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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