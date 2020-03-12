1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi
 12 Mart 2020 15:07
Yazdır
MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'den Sağlık Bakanlığı'na korona virüs teşekkürü
12 Mart 2020 15:25		 Engin Özkoç'a yumruk atan vekilin eli sargıda
12 Mart 2020 13:55
Babacan'ın DEVA'sı Gelecek Partisini 1 puan geçti
12 Mart 2020 13:51		 Bakan Koca: 2 ay direnelim
12 Mart 2020 13:45
TBMM Başkanı Şentop: 15 Temmuz ihanette zirve noktası
12 Mart 2020 13:24		 'Nisandan itibaren toparlanma ve hızlı büyüme gerçekleşecek'
12 Mart 2020 13:04
Yunanistan'ın zorla geri itmelerine özel harekat polisleri set oluyor
12 Mart 2020 11:30		 AK Parti'den koronavirüs önlemi
12 Mart 2020 10:36
CHP kurultayına koronavirüs engeli
12 Mart 2020 09:43		 'Türkiye SİHA'da süper güç'
12 Mart 2020 09:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:59 - Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı15:56 - Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası karakolda bitti15:53 - Anayasa Mahkemesi'nden Demirbank hissedarlarına tazminat15:50 - Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma aldı15:42 - Rusya neden SiHA'ların başarısını inkar ediyor? İşte cevabı15:25 - CHP'den Sağlık Bakanlığı'na korona virüs teşekkürü15:21 - TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor15:20 - Kolonya satışına kota konuldu... Kişi başı 250 gram!15:17 - Bakanlıktan haksız fiyat artışlarını bildirin çağrısı15:13 - Polonya'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
15:11 - Cristiano Ronaldo karantinaya alındı15:09 - KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler15:07 - MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi15:01 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:48 - Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı14:40 - Yabancı üniversitelerle 114 projede öğrenci ve akademik personel değişimine destek14:36 - DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakınlarına hapis14:29 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Bakan Koca: 2 ay direnelim
Tedbir alındı bu panik gereksiz
Petrolden sonra doğalgaza indirim yapılabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
euroleague'in hala sezonu oynatmaya devam etmesi 3
kolonya 5
corona 2
corona virüsünü ti'ye almak 3
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
Corona ve Tatil 1
Hiferozmi 1
melek mosso 4
bütçe hakkı 2
grup yorum 1
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam