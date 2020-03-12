Cristiano Ronaldo karantinaya alındı
Son dakika haberi... Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Madeira bölgesinde koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
|12 Mart 2020 15:11
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Sky Italia'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Madeira bölgesinde koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.
Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm takıma karantina kararı verilmişti.
Rahatsızlık geçiren annesini ziyaret için Madeira'ya giden Ronaldo'nun da koronavirüs şüphesi ile tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi.Juventus'da Cristiano Ronaldo depremi!
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