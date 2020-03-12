1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polonya'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti
 12 Mart 2020 15:13
Yazdır
Polonya'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm

Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Polonya Devlet Televizyonu TVP'nin haberinde, ülkenin batısındaki Poznan kentinde koronavirüs bulaşan 57 yaşındaki Polonyalı kadının öldüğü ve hastanın ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybeden ilk kişi olduğu belirtildi.

Polonya Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 47'ye çıktığı duyurmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler
12 Mart 2020 15:09		 Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı
12 Mart 2020 14:48
İspanya'da, başbakan yardımcısı karantinaya alındı
12 Mart 2020 14:04		 İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 429'a yükseldi
12 Mart 2020 13:55
Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
12 Mart 2020 13:52		 Twitter'dan tüm çalışanlarına çağrı: Ofise gelmeyin
12 Mart 2020 13:29
Tom Hanks ile eşi Rita Wilson'da korona virüs tespit edildi
12 Mart 2020 12:57		 Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
12 Mart 2020 12:41
Çin'den şaşırtıcı haberler: Vaka sayısında ciddi düşüşler var
12 Mart 2020 11:26		 Yunan sınırındaki sığınmacıları ziyaret eden BM Temsilcisi Garelli'den Türkiye'ye övgü
12 Mart 2020 10:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:59 - Trendyol haksız fiyat oluşumuna karşı 539 ürüne işlem yaptı15:56 - Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası karakolda bitti15:53 - Anayasa Mahkemesi'nden Demirbank hissedarlarına tazminat15:50 - Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma aldı15:42 - Rusya neden SiHA'ların başarısını inkar ediyor? İşte cevabı15:25 - CHP'den Sağlık Bakanlığı'na korona virüs teşekkürü15:21 - TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor15:20 - Kolonya satışına kota konuldu... Kişi başı 250 gram!15:17 - Bakanlıktan haksız fiyat artışlarını bildirin çağrısı15:13 - Polonya'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
15:11 - Cristiano Ronaldo karantinaya alındı15:09 - KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler15:07 - MHP, belediye başkanları toplantısını koronavirüs nedeniyle erteledi15:01 - Merkez Bankası rezervleri azaldı14:48 - Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı14:40 - Yabancı üniversitelerle 114 projede öğrenci ve akademik personel değişimine destek14:36 - DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin yakınlarına hapis14:29 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
FETÖ ile mücadele edenler mağdur oluyor
Bakan Koca: 2 ay direnelim
Tedbir alındı bu panik gereksiz
Petrolden sonra doğalgaza indirim yapılabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 1
Fırsatçılık 6
grup yorum 1
14 gün kuralı 2
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 1
la liga'nın askıya alınması 1
Hiferozmi 1
kolonya 5
melek mosso 4
corona için alınan tedbirler 4
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam