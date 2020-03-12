Kolonya satışına kota konuldu... Kişi başı 250 gram!
Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından kolonya satışları yurt genelinde artış oldu
|12 Mart 2020 15:20
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İzmit'te talebe yetişemeyen kolonya satıcıları, kişi başı 250 gram kotası uygulamaya başladı. Litresi 25-30 TL olan kolonyanın fiyatı 100 TL'ye çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurmasının ardından kendilerini virüse karşı korumak isteyen vatandaşlar, kolonya satılan iş yerlerine akın etti.
Kolonya satıcılarının önlerinde uzun kuyruklar oluşurken, talebe yetişemeyen işletmeciler ise kota ile satışa başladı. İzmit'te kişi başı 250 gram kolonya satışı yapılırken, bazı kolonya üreticilerinin de fiyatları litre başına 100 TL'ye kadar çıkardığı öğrenildi.
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