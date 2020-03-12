CHP'den Sağlık Bakanlığı'na korona virüs teşekkürü
CHP Sözcüsü Öztrak: Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığına teşekkür ediyoruz
|12 Mart 2020 15:25
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