Rekabet Kurulu, Bellona'dan sözlü savunma aldı
|12 Mart 2020 15:50
|Yazdır
Rekabet Kurulunda, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı.
Rekabet Kurumundaki toplantı, Kurul Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirildi.
Küle, Bellona markalı ürünlerin yeniden satış fiyatının belirlenmesinde, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Bellona AŞ (eski unvanı Boytaş Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ), Erciyes Anadolu Holding AŞ (eski adı Boydak Holding AŞ) ve Yön Dayanıklı Tüketim Malz. Paz. San. ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açıldığını anımsattı.
Yön Pazarlama'nın katılmadığı toplantıda, diğer iki firmanın temsilcisi sözlü savunma yaptı.
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 27 Mart'ta açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
12 Mart 2020 15:21
|Bakanlıktan haksız fiyat artışlarını bildirin çağrısı
12 Mart 2020 15:17
|Yabancı üniversitelerle 114 projede öğrenci ve akademik personel değişimine destek
12 Mart 2020 14:40
|Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde korona virüs zirvesi
12 Mart 2020 14:29
|Darülaceze'de dışarı çıkış yasaklandı, ziyaret ve etkinlikler durduruldu
12 Mart 2020 14:00
|Ticaret Bakanı: Ceza Kanununu uygulayacağız
12 Mart 2020 13:48
|TCDD 2020 kreş ve misafirhane ücretlerini açıkladı
12 Mart 2020 13:21
|'Aile yapısını bozan programlarla topyekün mücadele edilmeli'
12 Mart 2020 12:40
|'Türkiye'de olması gereken kadar hakim ve savcı sayısı yakalanmak üzere'
12 Mart 2020 12:35
|YÖK Başkanı: Meselenin tatile indirgenmesi doğru değil!
12 Mart 2020 12:15