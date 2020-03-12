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Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası

Denizli'de kaldığı bir öğrenci yurdunda hastaneden getirdiği belgeye inanmayan kadın yurt müdürü ile aralarında çıkan tartışma sonrası darp edilip, odaya kilitlendiğini iddia eden üniversite öğrencisi genç kız, polise gidip şikayetçi oldu.
 12 Mart 2020 15:56
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Kadın yurt müdürü ile kız öğrencinin 'hastane' kavgası

Denizli'de kaldığı bir öğrenci yurdunda hastaneden getirdiği belgeye inanmayan kadın yurt müdürü ile aralarında çıkan tartışma sonrası darp edilip, odaya kilitlendiğini iddia eden üniversite öğrencisi genç kız, polise gidip şikayetçi oldu.

Olay, Pamukkale ilçesindeki bir öğrenci yurdunda meydana geldi. Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören Edanur S. (19) isimli genç kız, iddialara göre dün gece rahatsızlanınca hastaneye gitti. Hastanede tedavi olduktan sonra geri gelen genç kız, yurt müdürü H.B. tarafından çağrıldı. H.B., Edanur S.'ye yurtta olmadığı zamanlarda hastanede olduğuna dair belge göstermesini istedi. Edanur S. ise hastaneden çıkarken aldığı belgeleri kendisine gösterince, iddiaya göre H.B., kendisinden hastaneden belirtilen saatlerde orada olduğuna dair kaşeli ve imzalı bir belge getirmesini istedi. Tekrar giden genç kıza hastane yönetimi böyle bir belge veremeyeceklerini söyleyince Edanur S. yeniden yurdun yolunu tuttu. Yurt müdürü H.B.'ye böyle bir belgeyi hastanenin veremeyeceklerini söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Yurtta görevli güvenlik görevlisi ile genç kızın erkek arkadaşı D.K. de olaya dahil olunca tartışma kavgaya dönüştü.

Olayın ardından darp edildiğini söyleyip karakola giderek şikayetçi olan Edanur S., darp edilip, hakarete maruz kaldığını öne sürerek şunları söyledi:

"O gün yurttan izin alıp hastaneye gitmiştim. Hastaneye gittiğime dair belgeli kağıt vermeme rağmen inanmadılar. Belge istediler tekrardan. Yurda gittiğimde bağırdı, çağırdı, küfür etti. Sonra darp etti, kolumdan tutup içeriye kilitledi. Çıkmak istedim, üzerimize kilitledi kapıyı. Sonra polis geldi. Kolumdan sıktılar, içeriye kilitlediler, ittirdi. 'Disiplin cezası başlatacağım, seni yurttan atacağım, hayvan' dedi. Sonra erkek arkadaşım ve benimle alakalı kötü sözler kullandı. Erkek arkadaşım ve bana ağza alınmayacak kelimeler kullandı. Ben bu olayı yaşadım, diğer arkadaşlarımın da bu olayı yaşamaması için gerekli yerlere şikayette bulunduk avukatımla birlikte. Kadının bir başka kadına şiddet uygulaması çok kötü bir durum" diye konuştu.

"Morluklar sebebiyle hastaneden darp raporu da aldık"

Müvekkili ile birlikte şikayetçi olmak için karakola gelen avukat Uğur Özkan ise olayı duyduklarından şok olduklarını belirterek, müvekkilinin zorla kilitlendiği odada tutulduğunu öne sürdü. Özkan, "Yaşanan olay bizi şoke etti. Müvekkilimin aramasıyla bizzat haberdar olduk. Müvekkilim rahatsızlandığı için hastaneye gidiyor. Bu konuda hastaneden rapor alıyor. Bunu yurt müdürüne ibraz ediyor. Bu belge kaşeli, imzalı bir belge ancak yurt müdürü bunu kabul etmiyor. Sonrasında savunma için vekilimizi çağırıyor. Çağırdıktan sonra müvekkil içeriye giriyor, erkek arkadaşı arkasından geliyor. Sonradan müvekkil içeriye alıyor ve zorla kilitleniyor. İçeride hürriyetinden yoksun bırakılıyor. Kollarından tutularak, tekrar içeriye alınıyor içeriye ve yaralanıyor. Kollarında morluklar var. Bu morluklar sebebiyle hastaneden darp raporu da aldık. Bunun haricinde sinkaflı küfürler ediliyor, tehditlerde bulunuluyor, tüm bunlar da kamera kayıtlarına yansımış durumda" dedi.

"Erkek arkadaşına terlik fırlattığı için kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından şikayetçi olduk"

H.B. hakkında 4 ayrı suçlama ile şikayetçi olduklarını dile getiren Özkan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kadına şiddet olayları sürekli gündemde. Ülke bu süreçte iken, bir kadının başka bir hemcinsine bu şekil davranması bizi çok rahatsız etti. Toplum vicdanı sızlamıştır. Sürecin takipçisiyiz, gereken işlemleri yapacağız, şüphelinin cezalandırılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şüpheli hakkındaki şikayetlerimiz şunlar; hakaretleri var, hakaretleri olduğu için hakaret suçundan, yurttan atmakla tehdit ettiği için tehdit suçundan, içeriye kilitlediği için kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ayrıca kolundan tutup darp ettiği için kasten yaralama, müvekkilin erkek arkadaşına terlik fırlattığı için kasten yaralamaya teşebbüs suçlarından şikayetçi olduk."

Olayın ardından H.B. ile yurt güvenlik görevlisi de polis tarafından karakola getirildi. İfadeleri alınan şahıslar da diğer taraftan şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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