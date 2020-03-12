30 bin yıl öncesinin Facebook'u
|12 Mart 2020 15:57
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Arkeologlar 30 bin yıl öncesinde insanların sosyal medyadaki beğeniler benzer olarak birbirlerine deve kuşu yumurtası kabuğundan yapılmış halkalar verdiğini ortaya çıkardı.
Afrika'da Kalahari Çölü'nün çevresinde yapışan keşif, antik insanların sosyal iletişiminde dair ilk bulgular olabilir. Uzmanlar, Kalahari Çölü'nde olan devekuşu yumurtalarından yapılan takıları 621 mil uzakta, devekuşu yumurtalarının olmadığı Lesotho'da buldu.
Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları Afrika'nın devekuşu bulunmayan Lesoto bölgesinde 30 bin yıllık devekuşundan yapılmış mücevherler buldular. Arkeologlar, bulunan ortası delik halka şeklindeki mücevherlerin yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Kalahari Gölü'nde yaşayan deve kuşlarının yumurtasından yapıldığını ortaya koydu.
Araştırmayı gerçekleştiren arekeologlar bulunan halkaların eski sosyal ağların görünür işaretleri olduğuna inanıyor. Buna göre, günümüzdeki sosyal medya beğenilerine benzer bir şekilde, 30 bin yıl önce avcı-toplayıcı insa toplulukları birbirlerine devekuşu yumurta kabuğundan yapılmış mücevherler verdi.
FACEBOOK, TWİTTER VE DAHA FAZLASI
Michigan Üniversitesi'nden arkeolog Brian Stewart, "Devekuşu yumurta kabuğu ve onlardan yapılan mücevherler temelde Facebook veya Twitter'ın Taş Çağı versiyonu olarak görev yapıyorDU" ifadelerini kullandı. Stewart, bulunan halkaların 'Eş seçimi için karşısındakine isteğini ifade etmesine olanak tanırken diğerlerini de ilişki durumu konusunda bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.
Bununla birlikte, antropologlar ve arkeologlar, avcı-toplayıcıların kişilerarası ilişkilerini güçlendirmek için devekuşu yumurtası kabuğu kullandığını uzun zamandır biliyorlar. Kalahari Çölü'nde yaşayan Bushman topluluğunda hala bu şekilde toplumsal pratikler uygulanıyor.
Devekuşları tipik olarak Lesoto'nun dağlık, yüksek rakımlı ortamında yaşamıyor.
30 bin yıllık sosyal medya araçları Michigan Üniversitesi'nin Antropolojik Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
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