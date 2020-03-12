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Almanya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Vaka sayısının bin 966 olduğu Almanya'da, 67 yaşındaki bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
 12 Mart 2020 16:02
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Almanya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa ülkelerinde vaka sayıları yükselmeye ve farklı alanlarda tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Vaka sayısının bin 966 olduğu Almanya'da, 67 yaşındaki bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 64 vaka arasında birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bunun yanında, vaka sayısı Danimarka'da 101 artarak 615'e, Belçika'da 85 artarak 399'a çıktı.

Vaka sayıları ayrıca Norveç'te 648'e, Portekiz'de 78'e, Romanya'da 49'a, Lüksemburg'da 19'a, Letonya ve Macaristan'da 16'ya ve Malta'da 9'a yükseldi.

- Avrupa ülkelerinde tedbirler devam ediyor

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine ibadete kapatıldığı bildirilirken, hükümetin 500 ve üzeri kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikleri de yasakladığı açıklandı.

Bulgaristan'da vaka sayısında artış kaydedilmezken, bugün açılışı yapılması beklenen 24. Sofia Film Festivali'nin 3 Haziran'a ertelendiği duyuruldu.

Romanya Müftülüğü de ülke genelindeki camilerde geçici süre cuma namazının kılınmayacağını ifade ederken, Almanya'nın Halle şehrindeki okullar 27 Mart'a kadar tatil edildi.

Malta Halk Sağlığı Müdürlüğü, virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye etti. İrlanda hükümeti de okulları kapatma kararı aldı.

Almanya'daki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de 25 Nisan'da düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulunu ertelediğini açıkladı.

- Balkanlar'da da vaka sayısı yükseliyor

Hırvatistan'daki vaka sayısı 19'a yükselirken, Başbakan Andrej Plenkovic 100 ve üzeri kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Vili Beros ise koronavirüs teşhisi konulan ilk 3 hastanın iyileştiğini ve iki gün içerisinde taburcu olabileceğini duyurdu.

Sırbistan Sağlık Bakanlığı vaka sayısının 19'a çıktığını açıklarken, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hırvatistan ile bazı sınırların kapatılacağı ifade edildi.

Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde görülen 4 yeni vakayla ülkedeki vaka sayısı 11'e yükseldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sırbistan ile bazı sınırların bugünden itibaren kapatılacağı bildirildi.

Dün ilk ölüm vakasının görüldüğü Arnavutluk'ta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vaka sayısının 23'e çıktığı belirtildi.

Henüz koronavirüs vakasına rastlanmayan Kosova'da ise Bakanlar Kurulu kararıyla tedbir amacıyla 27 Mart'a kadar eğitime ara verildi.

Koronavirüs vakalarının tespit edildiği ülkelerle kara ve havayolu ulaşımının geçici durdurulduğu Kosova'da, spor müsabakalarının da seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Kuzey Makedonya'daki vaka sayısı dün gece 2 artarak 9'a çıktı. Vaka sayısının 57 olduğu Slovenya'da ise Başbakan Marjan Sarec'in talimatıyla eğitime ara verildi.
Anadolu Ajansı
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