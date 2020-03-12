Lenf kanseri hakkında merak edilenler

Komplike bir sistem olan insan vücudunun savunma mekanizması içinde yer alan lenfatik sistem, aslında ikinci bir dolaşım sistemi olarak tanımlanabilir. Buna rağmen yapısı itibarıyla dolaşım sisteminden farklıdır. Lenf, tanımı itibarıyla lenf damarları içinde dolaşan kan plazmasından ve proteinlerden oluşan bir dolaşım sıvısıdır. Lenfatik sistem, lenf sıvısı, lenf damarları ve lenf düğümlerinden oluşur. Lenf sisteminin organları ise lenf düğümleri, bademcikler, mukoza içi düğümcükler ve dalaktır.

Lenf Kanseri Nedir?

Özellikle lenfositleri etkileyen bir kanser türü olan lenf kanserinin terminolojide diğer adı lenfomadır. Farklı alt türleri olsa da temel olarak iki adet lenf kanseri türü vardır: Hodgkin lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfoma. Bu kanser türü, beyaz kan hücreleri olan lenfositlerin anormalleşip yayılmasıyla gelişir. Tümörler; kemik iliğine, timus bezi, bademcik, lenf nodları ve dalağa yerleşir. Günümüzde lenf kanserinin nedeni, hücre büyümesiyle ilgili genlerin düzgün çalışmaması olarak saptansa da nedeni tam bilinememektedir.

Lenf Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Lenf kanserinin ortak sonuca ulaşılmış temel belirtileri şunlardır.

Lenf bezlerinde (boyun, koltuk altı, kasık) meydana gelen şişmelerdir, bunlar daha çok ağrısız bir seyir gösterir.

Sebebi belli olmayan ateş

Kilo kaybı

Nefes darlığı

Sürekli yorgunluk

Bu belirtiler hiçbir şekilde tek başına bir anlam ifade etmeyip diğer bulgularla bütünleşip uzmanlar tarafından tarafından tanı konulduğu zaman değer kazanır. Gerekli tanı konulup hastalık sürecinde tedavi boyutuna geçildiği zaman farklı tedavi yöntemleriyle hastaya müdahale edilir. Bunlar hastalığın genel seyrini teşhis yöntemleriyle saptayıp ileri tedavi türlerine geçilmesiyle farklı bir safhaya geçilir.

Lenf Kanserinin Oluşumu ve Türleri Nelerdir?

Lenf kanserlerinin büyük çoğunluğu, iki ana beyaz kan hücresi olan B ve T hücrelerinden kaynaklanır. İki ana tür lenfoma da bu doğrultuda irdelenir. Hodgkin Lenfoma, kaynağı kemik iliğinde bulunan B-lenfositten alan ve Reed Stenbderg diye adlandırılan büyüklük ve anormallik gösteren tümör hücrelerinin varlığıyla tespit edilir. Bu tür lenf kanserleri nadir görülür ve erken teşhisle tedavisi kolay, daha tehlikesiz olarak kabul edilir. Tanımlanan lenf kanserlerinin çoğu Hodgkin dışı lenfoma kapsamına girer ve aslında direkt lenf kanseri diye ifade edilir. B ve T hücreli lenfoma olmak üzere bir alt gruba ayrılır. Bu kapsamda incelendiği zaman yavaş ilerleyen ve agresif bir seyir gösteren lenfomalar olarak bir alt gruba da ayrılarak sınıflandırma tamamlanır.

Lenf Kanserinin Risk Faktörleri Nelerdir?

Temel olarak risk faktörleri;

Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

Etkili olan bazı virüs türleri,

Yaştan kaynaklanan riskler,

Aile öyküsünde lenf kanseri olmasından meydana gelen riskler olarak sayılabilir.

Lenf Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Lenf kanseri tanısı koyma aşamasında farklı seçenekler vardır.

Fiziki muayene: Bu muayene ile boyun, koltuk altı, kasık gibi bölgelerde bulunan lenf nodlarının fiziksel bulguları için el ile tespit yapılır.

Biyopsi: Fiziksel bulgularda lenfomadan şüphe edilmesi durumunda biyopsi metodundan yararlanılarak şüphe edilen dokudan biyopsi alınıp patoloji incelemesine tabi tutulur.

Kan testleri

Görüntüleme yöntemleri

Lenf Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır

Kemoterapi,

Radyoterapi,

Kök hücre (kemik iliği) nakli,

Cerrahi müdahale bu safhalarda kullanılan tedavi yöntemleridir.

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