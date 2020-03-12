Villa kiralamanın avantajları

Villa balayı tatili çiftler için son derece farklı avantajlar sunuyor. Bu avantajlar içerisinde özel havuz her zaman ilk göze çarpanlar arasındadır. Çiftler tatil boyunca kendilerine özel bir havuzda eğlenebilir ve güneşlenme imkanı bulabilirler. Farklı insanların bulunduğu yerde havuza girmek istemeyenler için bu son derece ideal bir seçimdir. Konfor arayanlar için de villa tatili çok fazla tercih ediliyor. Çok daha fazla hareket kabiliyeti sunan ve özgürce dolaşabilme imkanı bulunan villa tatili çiftlerin kendilerini daha rahat hissetmesinde önemli bir etken oluyor.

Villa balayı tatili avantajları arasında konforu arttıran farklı unsurlarda bulunuyor. Bunlar içersisinde teras ve bahçe, balkon, ısıtmalı havuz olanağı, jakuzi, yemek ve oturma alanları gibi lüks düzeyi yüksek hizmetler sunuluyor. Özellikle muhafazakar çiftlerin de kullanabileceği villa tatili gözden uzak olunabilecek ancak tatilinde keyfinin en iyi çıkarılabileceği bir alternatiftir. Güvenilirliği, konforu ve lüksü ile hayatınızın en güzel günlerini geçirme imkanı bulabilirsiniz.

Fethiyede Kiralık Villalar en popüler tercihler arasında bulunuyor olsada, TatilVillam Antalya, Kalkan, Kaş, Fethiye, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere Türkiyenin birçok noktasında en seçkin kiralık villaları portföyünde bulundurmaya devam ediyor. Misafirlerin rezervasyon aşamasından evlerine dönüşüne kadar daima gelebilecek tüm isteklerine anında yanıt vererek sunulan hizmetin kusursuz olmasına özen gösteriyor.

Antalya Kaş Kiralık Villalar sessiz ve sakin bir ortamda huzurlu tatil yapmak isteyenler için unutulmaz bir seçenek.

Tatil Villam özel olarak seçilmiş ve direktiflerimiz doğrultusunda kriterlerimize uygun hale getirilmiş tatil seçenekleri sunarken size kiraladığımız villa ve apartların teslimi ve daha sonrasında 7/24 saat ulaşabileceğiniz kusursuz hizmet sunar.

Hizmetlerimiz arasında Hava alanı transfer, hava alanı teslim araç kiralama, Özel Aşçı, Bakıcı, Temizlikçi, Özel Rehber gibi seçenekler talepleriniz doğrultusunda profesyonel olarak sunulmaktadır.

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Tatilvillam.com ekibi olarak en büyük misyonumuz Türkiye' de hiçbir faaliyet ve hiçbir mali gideri olmaksızın sadece web sitesi üzerinden pazarlama yapan ve hiçbir sorumluluk taşımayan sanal internet sitelerinin önüne geçerek gerçek güvenilir hizmeti yerinde ve sorunsuz sunan ve dünyaca tanınan bir Türk firması olmaktır.

Baransel Grup olarak Kaş ve Fethiye ofislerimize bağlı ortalama 20-25 kişilik bir ekiple, 9117 lisans numarasıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğine(TURSAB) bağlı olarak hizmet vermekteyiz.

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