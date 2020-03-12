İstanbul'da son trend buz lazer epilasyon

Lazer epilasyon istenmeyen tüylere kesim çözüm sunan bir teknolojidir. Piyasaya çıktığı yıldan itibaren yoğun ilgi görmüştür, istenmeyen tüylerin kalıcı olarak yok olması fikri herkese cazip gelmiştir. Çünkü lazer epilasyon istenmeyen tüylere son vererek kolaylık sağlamaktadır. Lazer epilasyon öncesinde istenmeyen tüylere geçici çözümler sağlanıyordu. Bu durumda tüyler kısa zamanda tekrar çıkıyor ve sürekli müdahale etmek gerekiyordu. Özellikle yaz aylarında istenmeyen tüylerle mücadele çile haline gelmekteydi. Kısa sürede çıkan tüyleri sürekli almak zorunda kalıyor, istediğimiz kıyafeti özgürce giyemiyorduk. Lazer epilasyon tüm bu sorunlara çözüm getirerek kolaylık sağlamıştır. Ancak lazer epilasyonun bir dezavantajı vardır, uygulama esnasında ağrılı bir yöntemdir ve ciltte bazı yan etkilere sebep olabilmektedir. Özellikle hassas ciltlerde kızarıklık, kabarma gibi etkiler gözlenmektedir. Bu olumsuzluklar göz önüne alınarak yeni bir teknoloji geliştirildi ve böylece Buz Lazer hayatımıza girdi. Buz Lazeri geleneksel lazer epilasyon yöntemlerinden ayıran en temel özellik acı ve ağrı hissettirmeden tüylere kalıcı çözüm sağlamasıdır. Bu mucizevi etki ile konforlu epilasyon anlayışı gelmiştir. Artık herkes acılı uygulamaları unutup Buz Lazer konforunu yaşamaya başlamıştır. Bu etkiyi herkesin yaşaması için Buz Lazer Epilasyon İstanbul başta olmak üzere tüm illerde uygulanmaktadır.

Buz Lazer Nedir?

Buz Lazer acısız bir epilasyon yöntemidir. Aynı zamanda kalıcı çözüm sağlayan FDA onayına sahip bir teknolojidir. Yan etkiler olmadan acı hissetmeden epilasyon sağlayan Buz lazer, hızıyla da fark yaratmaktadır. Hızlı bir uygulama olan Buz Lazer uygulama esnasında cildi soğutmakta ve acı hissini ortadan kaldırmaktadır. Buz Lazer ile epilasyona farklı bir bakış açısı gelmiştir. Bu sayede hem erkekler hem de kadınlar için vazgeçilmez bir epilasyon yöntemi olmaya devam etmektedir. İstenmeyen tüylerden tamamen kurtulmak fikri ne kadar cazipse acısız bir yöntem olan Buz Lazer bu değeri katlamıştır.

Buz Lazer Kimlere ve Hangi Bölgelere Uygulanmaktadır?

Buz Lazer kadın ve erkekler için geliştirilmiştir. Ergenlik çağının bitimiyle beraber lazer epilasyon yaptırmaya engel bir durumu olmayan herkes Buz Lazer yaptırabilir. Yan etkileri ortadan kaldırmayı başaran Buz Lazer yüz bölgesi dahil vücudun her yerine uygulanabilmektedir. Küçük alanlar için geliştirilmiş başlığı ile ulaşılması zor olan yerlere de ulaşarak epilasyon sağlamaktadır. Erkeklerin en çok şikayet ettiği kulak içi kılları, burun içi kılları ve kaş arasındaki kıllar Buz Lazer ile yok edilebilmektedir. Hem kadın hem de erkekler için geliştirilen bu teknolojiden yararlanmak için Buz Lazer Epilasyon İstanbul'da size en yakın merkezde istenmeyen tüylere veda edebilirsiniz.

İstenmeyen tüylerin vücuttan temizlenmesi hem hijyen hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Mantar, kaşıntı ve benzeri hastalıklara davetiye çıkaran tüyler temizlenerek sağlıklı ve temiz olmayı sağlamaktadır. İstenmeyen tüylerden kalıcı olarak kurtulmanın tam zamanı hem de acı ve ağrı hissetmeden!

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