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İspanya'da koronavirüs bağlantılı ölümlerde sayı 84'e çıktı

İspanya'da koronavirüs salgınıyla bağlantılı ölümlerde en yüksek artış bugün gerçekleşirken, sayı 84'e yükseldi. İspanya parlamentosu çalışmalarına iki hafta ara verdi
 12 Mart 2020 16:17
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İspanya'da koronavirüs bağlantılı ölümlerde sayı 84'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağlantılı ölümlerin sayısının 84'e çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda ölü sayının 84'e yükseldiği, virüsün bulaştığı toplam hasta sayısının da 2 bin 968 olduğu bildirildi.

İspanya'da Kovid-19'da ölü sayısı dün itibarıyla 55, bu sabah ise 64 olarak açıklanmıştı.

Avrupa'da İtalya'nın ardından bu virüsün en yaygın olarak görüldüğü ülke olan İspanya'da ölümlerde şimdiye kadarki en yüksek artış bugün gerçekleşti.

Bakanlık, ölü ve vaka sayılarının yarısının başkent Madrid'de olduğunu duyurdu.

Ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına ilişkin resmi verilere göre vaka sayısının en yoğun olduğu yerler Madrid (1388), Bask (346), Katalonya (260), Rioja (205) ve Endülüs ile Castilla y La Mancha (115) olarak sıralandı.

Diğer yandan Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında İspanyol parlamentosunun iki hafta süreyle çalışmalarına ara verdiği bildirildi.

Eşitlik Bakanı İrene Montero da Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı ve Podemos partisi lideri Pablo Iglesias da karantinaya alınmıştı. Bu gelişmenin ardından Bakanlar Kurulunun tüm üyelerine ve Kraliyet ailesine yeni tip koronavirüs testi yapıldığı açıklandı.

Bakan Montero, 8 Mart Pazar günü Madrid'de yapılan ve 120 bin kişinin olduğu Dünya Kadınlar Günü gösterisine de katılmıştı.

İspanya'da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de de Kovid-19 tespit edilmişti.

Ayrıca iki hafta süreyle tüm okulları ve üniversiteleri kapatma kararı alan Madrid, Rioja ve Bask özerk yönetimlerine, Katalonya, Galisya, Balear Adaları ve Murcia da eklendi.
Anadolu Ajansı
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