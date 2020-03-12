AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi
|12 Mart 2020 16:27
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AK Parti'nin Kızılcahamam kampı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, partinin 3-4 ve 5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam'da yapılması planlanan "AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.TBMM'de korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor
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