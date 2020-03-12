1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merih Demiral'den Koronavirüs açıklaması

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, "Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok" dedi.
 12 Mart 2020 16:42
Yazdır
Merih Demiral'den Koronavirüs açıklaması

Merih Demiral: "Sağlığım gayet iyi"

Juventus'lu futbolcu Rugani'nin koronavirüse yakalanması sonrası siyah-beyazlı kulüpte futbolcular karantinaya alındı.

İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ise konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Son durumlar hakkında bilgi veren Demiral, "Koronavirüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerini kullandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cristiano Ronaldo karantinaya alındı
12 Mart 2020 15:11		 Real Madrid tüm sporcuları Korona virüs nedeniyle karantinaya aldı
12 Mart 2020 14:22
Juventus'da Cristiano Ronaldo depremi!
12 Mart 2020 11:57		 Lucescu 7 milyon Euro istedi, başarı garantisi verdi
12 Mart 2020 08:32
Malatya'da 'Fırtına' esti! İşte yeni lider
11 Mart 2020 21:58		 Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz mi oynanacak?
11 Mart 2020 10:39
Milli maçlara virüs önlemi
10 Mart 2020 18:39		 Barcelona'dan halı sahaya; Arda Turan şov yaptı
10 Mart 2020 11:47
Sporcudan Federasyon Başkanı'na suç duyurusu
10 Mart 2020 10:51		 İşte Cenk Tosun'un yeni adresi!
10 Mart 2020 08:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis ve para cezası17:37 - Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi17:30 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:26 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit17:20 - Altın fiyatlarında sert düşüş17:19 - Nefes darlığı şikayetiyle gelen hasta panik yarattı17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:06 - TBMM'de gündem 'korona virüs'17:02 - Antalya'da milyon dolarlık iki düğün 3 gün 3 gece sürdü16:52 - Erdoğan ve Putin 'İdlib' meselesini görüştü
16:43 - İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar16:42 - Merih Demiral'den Koronavirüs açıklaması16:39 - Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim programları ertelendi16:37 - Meteorolojiden iki il için kuvvetli yağış uyarısı16:33 - DSÖ Başkanı: Korona virüs kontrol edilebilir bir pandemidir16:27 - AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi16:25 - Kendi yaptıkları dezenfektanla okullarını virüse karşı koruyorlar16:21 - CHP, kurultay için MYK'ye tam yetki verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Altın fiyatlarında sert düşüş
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
Babacan'ın DEVA'sı Gelecek Partisini 1 puan geçti
Bakan Koca: 2 ay direnelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mircea lucescu 1
spor salonuna giden kadın 1
bırakmak 2
ronaldo'nun virüs sebebiyle juventus'a dönmemesi 1
euroleague'in hala sezonu oynatmaya devam etmesi 3
jurgen klopp 2
Contagion 2
liverpool 2
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 3
kadınlar günü mesajları 2
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam