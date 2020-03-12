1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya'da milyon dolarlık iki düğün 3 gün 3 gece sürdü

"Turizmin başkenti" aynı anda ayrı otellerde yapılan Hint ve Şilili ailelerin düğününe ev sahipliği yaptı
 12 Mart 2020 17:02
Yazdır
Antalya'da milyon dolarlık iki düğün 3 gün 3 gece sürdü

"Turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya, Hindistan ve Şili'den ailelerin 3 gün 3 gece süren yüksek bütçeli düğünlerine ayrı ayrı ev sahipliği yaptı.

Turizm merkezi Belek ve Kundu tesisler bölgesindeki iki otelde düzenlenen ve her birinin bütçesi 1 milyon avronun üzerinde olan iki düğün için hazırlıklar aylar öncesinden başladı.

Hindistan ve Şili'den farklı baharat ve çok sayıda aşçının da geldiği düğünlerde, binlerce çiçek kullanılarak dekorlar hazırlandı. Otellerin sahilinde kurulan platformda, gelin ve damat için dini tören yapıldı.

Görkemli sahne ve dekorlarıyla büyüleyen düğünde, davetliler ünlü modacıların imzalarını taşıyan kıyafetler giydi.

Kundu'daki düğün için Şili'den Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmayarak beraberlerinde makyöz, stil danışmanı ve yardımcılarından oluşan 300 kişilik ekip ve farklı seremonilerde giyecekleri kıyafetler ile özel uçakla Antalya'ya geldi.

Otelin önünde klasik arabaya binen damat Rajeev Adwani sahil yolundan plaja geldi. Adwani, beraberindekilerle yürüyerek sahilde gelin Roshni Uttamchandani ile buluştu. Yol güzergahında Hintli ve Türk sanatçılar gösteriler yaptı.

Dünyada seyahat, havacılık ve konaklama sektöründe en büyük krizlerden birinin yaşandığı bir dönemde, kentteki iki düğün de 3 gün 3 gece sürdü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle charter uçuşlarından, transfere, konaklamaya kadar hijyen standartları artırıldı. Belek'teki düğünde Hint sanatçı Sukhbir Singer de sahne aldı.

- "Şili'den, Antalya'da yapılmış ilk düğün"

Düğünlerin organizasyonlarını yapan Inventum Global'in Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, gazetecilere, Hindistan'dan Şili'ye üç kuşak önce göçen bir ailenin çocuklarının düğününü yaptıklarını söyledi.

Şili'de ekimden bu yana devam eden halk ayaklanmalarına rağmen düğünü Türkiye'de yapmayı başardıklarını vurgulayan Özpak, "Ailenin, Güney Amerika'dan, İspanya'dan ve Meksika'dan misafirleri var. Şili'den, Antalya'da yapılmış ilk düğün. Seyahat sektörü tarihindeki en büyük krizin yaşandığı bir dönemde çok iyi bir iletişim kurduk, endişelerini giderdik ve getirmeyi başardık. Bu düğün için 300, diğer düğün için 350 kişilik davetli geldi. Bunun bütçesi 1 milyon avro, diğerinin daha yüksek." şeklinde konuştu.

Seyahat ve turizm sektörünün, krizlerden çok etkilendiğini aktaran Özpak, koronavirüsün etkilerini iki ay öncesinden hissettiklerini vurguladı.

- "Hijyen standartlarını yukarıya çektik"

Vergi desteği beklediklerini dile getiren Özpak, "Charter uçuşlarında hijyen standartlarını yukarıya çektik. Transfer araçları, oteller hepsinde elimizden gelen bütün önlemleri alıyoruz. Misafirleri doğru iletişimle ikna etmeye çalışıyoruz. Çok ciddi bir iptal dalgasıyla karşı karşıyayız. Planladığımız Hint düğünleri ve etkinliklerin yüzde 90'ı iptal edildi." ifadelerini kullandı.

Şilili ailenin Avrupa'da çok fazla destinasyon olmasına rağmen Antalya'yı tercih etmesinin çok ilginç olduğunu ifade eden Özpak, "Uzun süre çalıştık. Dünyada yaşanan krize rağmen iki düğünü de Türkiye'ye getirmeyi başardık. Bütçeleri de yüksek." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nefes darlığı şikayetiyle gelen hasta panik yarattı
12 Mart 2020 17:19		 Meteorolojiden iki il için kuvvetli yağış uyarısı
12 Mart 2020 16:37
İstiklal Marşını kabul töreninde koronaya kolonyalı önlem
12 Mart 2020 13:36		 Veteriner Kayseri'de buldu! Tam 7.5 milyon yıllık
11 Mart 2020 22:08
Kapalıçarşı yönetimi koronavirüs iddialarını yalanladı
11 Mart 2020 16:12		 Eczanelerde 'Corona virüs' hareketliliği
11 Mart 2020 13:10
Ankara'da engellilere ücretsiz nikah
11 Mart 2020 13:03		 İlçeyi karıştıran söylenti! Duyan koştu
10 Mart 2020 22:43
Bu mahallede 53 yıldır kimsenin tapusu yok
10 Mart 2020 20:26		 Rizelinin kafeterya tabelası
10 Mart 2020 15:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - FETÖ'nün emniyet mahrem imamına hapis ve para cezası17:37 - Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi17:30 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:26 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit17:20 - Altın fiyatlarında sert düşüş17:19 - Nefes darlığı şikayetiyle gelen hasta panik yarattı17:14 - Gün sonu döviz fiyatları17:06 - TBMM'de gündem 'korona virüs'17:02 - Antalya'da milyon dolarlık iki düğün 3 gün 3 gece sürdü16:52 - Erdoğan ve Putin 'İdlib' meselesini görüştü
16:43 - İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar16:42 - Merih Demiral'den Koronavirüs açıklaması16:39 - Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim programları ertelendi16:37 - Meteorolojiden iki il için kuvvetli yağış uyarısı16:33 - DSÖ Başkanı: Korona virüs kontrol edilebilir bir pandemidir16:27 - AK Parti kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi16:25 - Kendi yaptıkları dezenfektanla okullarını virüse karşı koruyorlar16:21 - CHP, kurultay için MYK'ye tam yetki verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
Altın fiyatlarında sert düşüş
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
Babacan'ın DEVA'sı Gelecek Partisini 1 puan geçti
Bakan Koca: 2 ay direnelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11 mart 2020 bilim kurulu toplantısı 1
Kara orman 3
İnsanın bir kez ters gitmesin işi 2
jan oblak 3
abdestli kadının emzirdiği kişiye virüs bulaşmaz 2
14 gün kuralı 2
kadınlar günü mesajları 2
mesut bakkal'ın gs'den teşvik primi aldık itirafı 5
mircea lucescu 1
kolonya 5
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam