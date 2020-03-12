Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|12 Mart 2020 17:14
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1900
|6,1910
|6,2760
|6,2770
|Avro
|7,0230
|7,0240
|7,0190
|7,0200
|Sterlin
|7,9940
|8,0340
|7,8860
|7,9260
|İsviçre Frangı
|6,6170
|6,6500
|6,6290
|6,6630
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1650
|6,2150
|6,2500
|6,3000
|Avro
|6,9750
|7,0350
|6,9800
|7,0400
|Sterlin
|7,9220
|8,0760
|7,8500
|7,9860
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