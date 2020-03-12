Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

KAMU ÇALIŞANLARINA UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HALA ÇIKMADI Dünyayı saran virüs karşısında yasalar gereği ofis ve işyerlerinde hijyen tedbirleri alınması gerekiyor. Bir diğer tedbir ise uzaktan çalışma. Kamuda 'esnek çalışma sistemi' gündemde... Bu konuda yönetmelik taslağı da hazırlandı ama hala Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe konulamadı