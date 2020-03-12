HDP Nevroz etkinliklerini iptal kararı aldı
|12 Mart 2020 17:44
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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), olağanüstü gündemle parti genel merkezinde toplandı. HDP, korona virüsü nedeniyle Nevroz etkinliklerini iptal etme kararı aldı.
'KORONA VİRÜSÜ İLE MÜCADELEYE YOĞUNLAŞMALIYIZ'
Toplantı sonrası HDP şu açıklamalarda bulundu: "Bilindiği üzere 11 Mart 2020 tarihinde ortak bir açıklama yapmış, görkemli, coşkulu ve kitlesel Nevroz bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak hazırlık çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurmuştuk. Ancak, tüm insanlık açısından ciddi bir tehdit haline gelen Korona virüsünün giderek yaygınlık kazandığı gerçeği karşısında iki gündür siyasi partiler ve demokratik sivil toplum örgütleriyle birlikte sağduyulu bir karar almak amaçlı tartışma ve değerlendirmeler yaptık.
Yürüttüğümüz tartışma ve değerlendirmeler sonucunda; tüm insanlık açısından bir tehdit haline gelen Korona virüsü vakalarının tüm bölge ülkelerinde görüldüğü gibi, Türkiye'de de Korona virüsü vakalarına rastlandığı açıklamaları karşısında; halklarımızın sağlığını her şeyin üstünde görerek, Uluslararası bir etkinlik olan Nevroz bayramı kutlamalarıyla ilgili olarak, yeniden bir karar almanın hayati derecede önemli olduğuna inandık. Bu nedenle; Uluslararası Nevroz bayramı kutlamalarına, uluslararası bir katılım olacağı gerçeğinin bilincinde olarak; bunun doğallığında bir risk oluşturacağını da düşünerek , halkımızın ve uluslararası toplumun sağlığı açısından tedbir alma amaçlı 2020 Nevroz bayramı kitlesel etkinliklerini iptal ettiğimizi halkımıza ve uluslararası topluma duyurmak istiyoruz.
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