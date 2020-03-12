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Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 yaşında bir kadın hayatını kaybetti
 12 Mart 2020 17:46
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Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 yaşında bir kadın hayatını kaybetti.

Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, aynı zamanda otoimmün hastalıkları da olan koronavirüs taşıyıcısı kadının, tedavi altında tutulduğu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Yaşamını yitiren kadının tedavi için gittiği İran'dan döndükten sonra sağlık sorunlarının devam etmesi dolayısıyla hastaneye başvurduğu ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Aile bireylerinin de karantinaya alındığı bildirilen kadının, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hasta olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
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