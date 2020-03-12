AB'den Yunan adalarındaki mültecilere 'para' teklifi
|12 Mart 2020 17:59
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İngiliz The Guardian'ın haberine göre, Avrupa Birliği, Yunan adalarındaki mültecilere eve dönmeleri için 2 bin euro teklif etmeye hazırlanıyor.
Bu miktar, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen gönüllü iade programları kapsamında mültecilerelere, ülkelerindeki yaşamlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için sunulan miktarın beş katından fazla.
Komisyonun bu teklifi AB ülkeleri tarafından 'daha fazla mülteci çekeceği' endişesi nedeniyle yalnızca 1 ay sürecek. Geri dönecek evi olmayan mülteciler için ise bu teklif geçerli olmayacak, ancak bu teklife daha iyi yaşam standartları arayan mültecilerin adalardan ayrılmasının teşvik edileceği tahmin ediliyor.
AB'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson söz konusu plan ile ilgili "hedeflenen grup için yeni umutlara açılan bir fırsat penceresi" olduğunu dile getirdi ve IOM'un AB Sınır Ajansı Frontex ile birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.
Johannson, 2 bin euroluk bu planın, koşulların "tamamen kabul edilemez" olduğu Yunan adalarındaki kamplarda baskıyı azaltabilmek için hızlı bir çözüm olabileceğini dile getirdi.
Komisyon, Yunan adalarındaki mültecilerin kaçının "ekonomik koşullar nedeniyle" mülteci olduğuna dair istatistiklerinin net olmadığını belirtirken, en azından 5 bin kişinin 2 bin euroluk teklifi kabul edebileceğini umduklarını söyledi.
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