1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AB'den Yunan adalarındaki mültecilere 'para' teklifi

Avrupa Birliği tarafından başlatılan gönüllü program kapsamında Yunan adalarında zor koşullar altında yaşayan mültecilere evlerine dönmeleri için kişi başı 2 bin euro (14 bin 54 lira) teklif edilmesi gündemde
 12 Mart 2020 17:59
Yazdır
AB'den Yunan adalarındaki mültecilere 'para' teklifi

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, Avrupa Birliği, Yunan adalarındaki mültecilere eve dönmeleri için 2 bin euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Bu miktar, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yürütülen gönüllü iade programları kapsamında mültecilerelere, ülkelerindeki yaşamlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için sunulan miktarın beş katından fazla.

Komisyonun bu teklifi AB ülkeleri tarafından 'daha fazla mülteci çekeceği' endişesi nedeniyle yalnızca 1 ay sürecek. Geri dönecek evi olmayan mülteciler için ise bu teklif geçerli olmayacak, ancak bu teklife daha iyi yaşam standartları arayan mültecilerin adalardan ayrılmasının teşvik edileceği tahmin ediliyor.

AB'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson söz konusu plan ile ilgili "hedeflenen grup için yeni umutlara açılan bir fırsat penceresi" olduğunu dile getirdi ve IOM'un AB Sınır Ajansı Frontex ile birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

Johannson, 2 bin euroluk bu planın, koşulların "tamamen kabul edilemez" olduğu Yunan adalarındaki kamplarda baskıyı azaltabilmek için hızlı bir çözüm olabileceğini dile getirdi.

Komisyon, Yunan adalarındaki mültecilerin kaçının "ekonomik koşullar nedeniyle" mülteci olduğuna dair istatistiklerinin net olmadığını belirtirken, en azından 5 bin kişinin 2 bin euroluk teklifi kabul edebileceğini umduklarını söyledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapandı
12 Mart 2020 17:55		 Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
12 Mart 2020 17:46
DSÖ Başkanı: Korona virüs kontrol edilebilir bir pandemidir
12 Mart 2020 16:33		 İspanya'da koronavirüs bağlantılı ölümlerde sayı 84'e çıktı
12 Mart 2020 16:17
Almanya'da korona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e çıktı
12 Mart 2020 16:02		 30 bin yıl öncesinin Facebook'u
12 Mart 2020 15:57
Polonya'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
12 Mart 2020 15:13		 KKTC Bakanlar Kurulu'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler
12 Mart 2020 15:09
Lübnan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı
12 Mart 2020 14:48		 İspanya'da, başbakan yardımcısı karantinaya alındı
12 Mart 2020 14:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - 'İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek'19:01 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısı 5 saat sürdü19:00 - Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı18:55 - Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı18:51 - Aile Bakanına, 2300 adayı neden göreve başlatmadığını sordu18:46 - Büyükelçilikler adına casusluk davasında iki tahliye18:37 - Samsun Valisi Kaymak'tan korona virüs açıklaması18:33 - Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı18:30 - 'Koronavirüs'e doğal çare18:29 - 'Türkiye SİHA'da süper güç'
18:29 - Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı18:20 - Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı18:19 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:14 - Dünyayı fethettiler, şimdi de koronavirüs için şarkı yazdılar18:09 - Korona virüsünü anlattı diye Çin'e girişi yasaklandı17:59 - AB'den Yunan adalarındaki mültecilere 'para' teklifi17:55 - ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapandı17:46 - Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
Altın fiyatlarında sert düşüş
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
Babacan'ın DEVA'sı Gelecek Partisini 1 puan geçti
Bakan Koca: 2 ay direnelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yapmak isteyip yapamadığımız şeyler 1
corona virüsü 5
corona virüsü türkiye'de 3
trey thompkins 1
eti cin yemek 2
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 1
bir yıldır pusuda bekleyen parti ile korona virüsü de görüldü 1
manisa tarzanı 1
13.03.2020 fenerbahce vs panathinaikos maçı 1
Corona'yı Mesih'e değil,bilim insanlarına söyleyin 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam