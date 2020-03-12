1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,26 değer kaybıyla 93.639,50 puandan tamamladı
 12 Mart 2020 18:19
Yazdır
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,26 değer kaybıyla 93.639,50 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.326,77 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8,06, holding endeksi yüzde 7,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 18,83 ile spor oldu.

Dünya borsalarındaki satıcılı seyre paralel olarak güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 92.853,67 puana kadar geriledikten sonra 93.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle küresel pay piyasalarındaki satıcılı seyrin, ABD'nin Avrupa'dan gelecek uçuşları 30 gün süreyle askıya alması ve İtalya'da ticari faaliyetlerin durdurulmasıyla artarak devam ettiğini vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı toplantısında teşvikleri genişlettiğini duyurmasına karşın Avrupa borsalarında yüzde 10'a varan düşüşler görüldüğünü ve BIST 100 endeksi üzerindeki satış baskısının da arttığını belirten analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor. Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
12 Mart 2020 17:30		 Altın fiyatlarında sert düşüş
12 Mart 2020 17:20
Gün sonu döviz fiyatları
12 Mart 2020 17:14		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
12 Mart 2020 15:01
Borsa, günün ilk yarısında geriledi
12 Mart 2020 13:16		 Çeyrek altın ne kadar?
12 Mart 2020 12:55
Gün ortasında doların yükselişi devam ediyor
12 Mart 2020 12:04		 Gram altın 329 lira seviyelerinde
12 Mart 2020 11:16
Borsa güne düşüşle başladı
12 Mart 2020 10:10		 Dolar'a virüs etkisi, yükselişe geçti
12 Mart 2020 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - 'İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek'19:01 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'koronavirüs' toplantısı 5 saat sürdü19:00 - Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı18:55 - Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı18:51 - Aile Bakanına, 2300 adayı neden göreve başlatmadığını sordu18:46 - Büyükelçilikler adına casusluk davasında iki tahliye18:37 - Samsun Valisi Kaymak'tan korona virüs açıklaması18:33 - Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'de koronavirüs alarmı18:30 - 'Koronavirüs'e doğal çare18:29 - 'Türkiye SİHA'da süper güç'
18:29 - Mahkemeden +1 km/s hız aşımına iptal kararı18:20 - Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı18:19 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:14 - Dünyayı fethettiler, şimdi de koronavirüs için şarkı yazdılar18:09 - Korona virüsünü anlattı diye Çin'e girişi yasaklandı17:59 - AB'den Yunan adalarındaki mültecilere 'para' teklifi17:55 - ABD'de Beyaz Saray, Kongre ve Pentagon, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapandı17:46 - Azerbaycan'da korona virüs nedeniyle ilk ölüm
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Çinli bilim adamı virüsün biteceği tarihi açıkladı
Okul tatili için son söz Erdoğan'da
Altın fiyatlarında sert düşüş
İlk korona virüs vakasına hibrit tedavi
MEB, 'okullar virüsten tatil olursa' alınacak önlemleri görüştü
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma yönetmeliği hala çıkmadı
Mazeretsiz göreve gelmeyen hizmetli memuriyetten çıkarlıdı
Babacan'ın DEVA'sı Gelecek Partisini 1 puan geçti
Bakan Koca: 2 ay direnelim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bırakmak 2
cep telefonuyla bütünleşmek 2
can sıkıntısını gideren şeyler 2
pezevenk sözünün eleştiri sayılması 2
2020 1
sözlük erkeklerinin kavgacı olması 1
zencefil 4
suudi arabistan'ın vatandaşlarına türkiye yasağı koyması 1
Corona'yı Mesih'e değil,bilim insanlarına söyleyin 1
İnsanın bir kez ters gitmesin işi 2
SON İLANLAR
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 13 Uzman Yardımcısı Alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 5 İşçi Alacak
Karabük Eskipazar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Metro İstanbul Engelli 27 İşçi Alacak
İstanbul Maltepe Sağlık Geçici 4 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam