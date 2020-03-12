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Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 3 olan genel sekreterliği makamı 1'e düşürüldü
 12 Mart 2020 18:20
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Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde 3 olan genel sekreterliği makamı 1'e düşürüldü.

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı'nda alınan karara göre, 2. ve 3. genel sekreter yardımcılıkları makamı kaldırıldı. Tüm birimler 1. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman'a bağlandı.

Meclis toplantısında Basın Yayın Daire Başkanlığı kurulması kararı kabul edilirken, 19 olan daire başkanlığı makamı 18'e düşürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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